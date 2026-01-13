Orario e dove vedere il Million Dollar One Point Slam: in campo Sinner, Paolini, Kyrgios e tanti altri

Million Dollar One Point Slam, le regole e chi partecipa

Con una entry list composta da grandi campioni e giocatori dilettanti di entrambi i sessi, alla Rod Laver Arena si giocherà un torneo estremamente rapido. Come indica il nome, vince chi realizza il primo punto. Le regole sono semplici: si fa sasso, carta, forbice per stabilire chi andrà al servizio, e il primo a realizzare un punto andrà avanti. Il premio finale, di nuovo indicato nel nome, è di 1 milione di dollari australiani (circa 570mila euro). Saranno in totale 48 giocatori a prendere parte al torneo, tra professionisti dei circuiti ATP e WTA, wild card e dilettanti. Grande attesa per le presenze, già confermate, di campioni come Jannik Sinner, Jasmine Paolini, Nick Kyrgios, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Coco Gauff, Iga Swiatek e tanti altri.

Million Dollar One Point Slam, quando inizia e come vederlo

Il torneo è in programma mercoledì 14 gennaio alla Rod Laver Arena alle 19 locali (ore 9 italiane). L'evento sarà disponibile in streaming in abbonamento su HBO Max, Discovery+ e sui canali Eurosport. Gli Australian Open offriranno anche una diretta gratuita su YouTube, sul canale di Eurosport Italia. Il Corriere dello Sport - Stadio offrirà una diretta testuale dell'evento.