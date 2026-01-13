Orario e dove vedere il Million Dollar One Point Slam: in campo Sinner, Paolini, Kyrgios e tanti altri
MELBOURNE - Cresce sempre di più l'attesa per gli Australian Open, che scatteranno ufficialmente il prossimo 18 gennaio. In attesa del primo Slam della stagione, gli appassionati potranno divertirsi con un particolare 'antipasto', ovvero il Million Dollar One Point Slam, un torneo d'esibizione dal format unico e innovativo che promette grande spettacolo.
Million Dollar One Point Slam, le regole e chi partecipa
Con una entry list composta da grandi campioni e giocatori dilettanti di entrambi i sessi, alla Rod Laver Arena si giocherà un torneo estremamente rapido. Come indica il nome, vince chi realizza il primo punto. Le regole sono semplici: si fa sasso, carta, forbice per stabilire chi andrà al servizio, e il primo a realizzare un punto andrà avanti. Il premio finale, di nuovo indicato nel nome, è di 1 milione di dollari australiani (circa 570mila euro). Saranno in totale 48 giocatori a prendere parte al torneo, tra professionisti dei circuiti ATP e WTA, wild card e dilettanti. Grande attesa per le presenze, già confermate, di campioni come Jannik Sinner, Jasmine Paolini, Nick Kyrgios, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Coco Gauff, Iga Swiatek e tanti altri.
Million Dollar One Point Slam, quando inizia e come vederlo
Il torneo è in programma mercoledì 14 gennaio alla Rod Laver Arena alle 19 locali (ore 9 italiane). L'evento sarà disponibile in streaming in abbonamento su HBO Max, Discovery+ e sui canali Eurosport. Gli Australian Open offriranno anche una diretta gratuita su YouTube, sul canale di Eurosport Italia. Il Corriere dello Sport - Stadio offrirà una diretta testuale dell'evento.