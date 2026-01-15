Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
Sinner, ecco il tabellone degli Australian Open: quando potrà incontrare Musetti e Alcaraz. E per Paolini...

Jannik pronto al debutto contro il francese Gaston. Musetti sfiderà Collignon, sfortunato Berrettini. Jasmine aspetta una qualificata
3 min

Jannik Sinner inizierà la sua corsa verso il terzo titolo consecutivo agli Australian Open 2026 sfidando il francese Hugo Gaston. Il numero 2 del mondo, vincitore delle ultime due edizioni del primo Slam dell’anno, è stato inserito nella parte bassa del tabellone, zona che ospita anche Novak Djokovic. Un percorso tutt’altro che semplice, ma che potrebbe regalare incroci affascinanti. Nel possibile cammino del campione in carica, al secondo turno ci sarà James Duckworth (o un qualificato), mentre il terzo turno potrebbe proporre un confronto molto atteso con la giovane stella brasiliana Joao Fonseca, classe 2006 e già in top 30. In alternativa, Sinner potrebbe trovare Luca Nardi.

Il possibile cammino di Sinner agli Australian Open

Agli ottavi il ventiquattrenne altoatesino potrebbe incrociare Karen Khachanov, come già successo nel 2024, oppure Mpetshi Perricard o Luciano Darderi, in caso di un derby tutto italiano. Ai quarti l’avversario designato è Ben Shelton, battuto da Sinner lo scorso anno sia a Wimbledon sia in semifinale proprio agli Australian Open. La semifinale potrebbe invece trasformarsi in una battaglia epica contro Novak Djokovic, Lorenzo Musetti o Taylor Fritz. Per l’eventuale finale, il nome più probabile è quello della testa di serie numero 1, Carlos Alcaraz, posizionato nella parte alta del tabellone insieme ad Alexander Zverev.

Gli altri azzurri: ecco il sorteggio

Per il numero 5 del ranking, Lorenzo Musetti, l’esordio sarà contro il belga Raphael Collignon. In caso di vittoria, il toscano potrebbe affrontare al secondo turno Lorenzo Sonego, atteso dal debutto contro lo spagnolo Carlos Taberner. Sorteggio sfortunato per Matteo Berrettini, chiamato subito alla sfida contro Alex de Minaur, numero 6 del mondo e idolo di casa. Non è andata meglio a Matteo Arnaldi, che troverà sulla sua strada il russo Andrey Rublev, numero 14, e a Mattia Bellucci, opposto al numero 12 del ranking Casper Ruud. Più equilibrato, invece, l’esordio di Luciano Darderi contro il cileno Cristian Garin. Per Flavio Cobolli e Luca Nardi l’avversario sarà un qualificato o un lucky loser. Jasmine Paolini, numero 7 del mondo, esordirà contro una qualificata. La tennista toscana è inserita nella parte alta del tabellone, la stessa della numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, con cui potrebbe incrociarsi ai quarti di finale. Un eventuale confronto che promette spettacolo. L’altra azzurra al via, Elisabetta Cocciaretto, debutterà contro l’austriaca Julia Grabher.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

