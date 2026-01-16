Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 16 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Cahill e la rivelazione su Sinner: "È un piacere essere nel suo box, ma..."

Cahill e la rivelazione su Sinner: "È un piacere essere nel suo box, ma..."

Nonostante le voci in passato su un possibile addio del coach australiano, è arrivata la riconferma da parte del tennista altoatesino: "Per me non è solo un membro del team"
2 min

Daniel Cahill aveva annunciato, ormai un anno fa, la sua volontà di abbandonare il Tour, ma a pochi giorni dall'inizio del primo Slam dell'anno, ha deciso di rinnovare il suo contratto, legandosi al numero due del mondo anche nel 2026. Durante l'odierno match di esibizione, contro Felix Auger-Aliassime, Sinner ha espresso l'affetto che prova verso il suo allenatore e l'importanza di quest'ultimo: " Lui è molto importante per me e per tutti noi. Grazie a lui ho la sensazione di avere qualche tifoso in più. In un certo senso è come se fosse un secondo padre per me. Non è solo un membro del mio team: è un membro della mia famiglia. Ora, però, fatemi tornare a giocare"

Cahill, la rivelazione:" Un giorno non ci sarò più nel box..."

La partita tra Sinner e Auger-Aliassime, è stata un momento molto importante sia per la preparazione dei due atleti per l'inizio degli Australian Open, che per le dichiarazioni rilasciate. Infatti, dopo le parole di Jannik, è intervenuto proprio lo tesso allenatore australiano Cahill, che ha deciso di continuare la sua esperienza al fianco di Simone Vagnozzi. Inoltre si è espresso ancora sul suo futuro: "Ricordiamoci che ha solo 24 anni e ha ancora tanti traguardi da raggiungere. È un piacere e un onore restare nel suo box, ma un giorno non ci sarò più io qui".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

