Matteo Berrettini senza pace: si ritira a Melbourne, niente Australian Open

Non c'è pace per Matteo Berrettini : l'azzurro si ritira e non parteciperà agli Australian Open. Ancora problemi fisici, ancora una volta. "Ci vediamo nel 2027", ha scritto il profilo degli Australian Open che riporta anche le parole di Berrettini: "Mi dispiace tanto dovermi ritirare dal torneo. Mi piace sempre essere qui e sentire il vostro incredibile supporto. Grazie per la fantastica organizzazione, spero di vedervi presto".

Berrettini, un'altra batosta

Inutile dire che questo ritiro per Berrettini è una batosta. L'azzurro era stato sorteggiato per giocare contro De Minaur ma ormai i problemi fisici sono una costante, basti pensare che dal 2022 Matteo ha saltato 8 Slam su 16 per guai fisici. A sfidare De Minaur ora sarà il ripescato Mackenzie McDonald.

Berrettini, perché si è ritirato dagli Australian Open

Sarà Matteo a spiegare nel dettaglio il motivo che lo ha spinto a non giocare, ma qualcosa si temeva già ieri. La lunga pre-stagione a Dubai (dove aveva festeggiato Capodanno con team e fidanzata), l’ingresso di Thomas Enqvist nel gruppo di lavoro e il dominio per 6-2 6-2 in esibizione su Learner Tien avevano fatto pensare a un 2026, finalmente, in discesa. Poi qualcosa è successo, anche se non è ancora chiaro bene cosa: il match amichevole perso contro Tristan Schoolkate, e il ritiro di ieri dalla mini-esibizione su brevissimi set ai cinque punti. L'evento, organizzato da uno dei suoi principali sponsor era più che altro un'esibizione, ma un campanello d'allarme c'era stato. Dopo aver scelto di non disputare tornei di avvicinamento al primo Major dell’anno, Berrettini ripartiva da n.56 del mondo e aveva chiaro il programma dopo Melbourne. Sud America: l’ATP 250 di Buenos Aires, l’ATP 500 di Rio de Janeiro – torneo speciale anche per i legami familiari con il Brasile – e l’ATP 250 di Santiago del Cile. Adesso è tutto da verificare. Ancora una volta.