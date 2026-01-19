Piqué e la frecciata alle finali epiche di Sinner e Alcaraz: "C'è chi si diverte a vedere un match di cinque ore ma..."

SAN PAOLO (BRASILE) - Entusiasmo alle stelle, a San Paolo , per la finalissima di Kings League tra il Brasile padrone di casa e il Cile . Nello stadio del Palmeiras va in scena uno show unico tra luci, colori, streamer più famosi del mondo e una selezione di ex leggende del calcio oltre a una serie di talent di varia natura. Gerard Piqué ha creato uno spettacolo dentro allo spettacolo e "abbiamo ancora altre idee", sottolinea l' ex campione del Barcellona intervistato da 'La Repubblica'.

Piqué e la frecciata alle finali epiche di Sinner e Alcaraz: "Cerchiamo qualcosa di diverso"

"Perché non creare una Kings League di tennis?", sottolinea Piqué che, poco tempo fa, aveva proposto di abolire la seconda di servizio nel tennis: "Ci sono persone che si divertono a guardando un match tra Alcaraz e Sinner di cinque ore", tuona Gerard. "Non voglio sfide, ma portare un nuovo pubblico a continuare a guardare il calcio. E il tennis. Anche se non hanno voglia di vedere un match di cinque ore. Noi cerchiamo qualcosa di diverso. Nella storia succede che le cose debbano cambiare a un certo punto. Se è arrivato il momento? Penso: perché non proviamo a cambiare anche altri sport, come il basket? È vero che I'Nba diverte, ma si possono anche cambiare le regole. Si potrebbe giocare 3 contro 3, inserire i colpi da 10 punti, oltre a quelli da 2 e 3. Ma non solo".