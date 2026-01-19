Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 19 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Boris Becker esalta Sinner e Alcaraz: "Ecco perché dominano la scena". Su Zverev...

L'ex tennista tedesco, vincitore degli Australian Open nel 1991 e 1996, omaggia i due fuoriclasse del tennis mondiale e dice la sua sul momento di Sascha: i dettagli
2 min
TagsBeckersinnerAlcaraz

BERLINO (GERMANIA) - "Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? Da almeno 18 mesi dominano la scena quasi a piacimento". Così Boris Becker esalta i due fuoriclasse del tennis mondiale, impegnati a Melbourne per il primo Slam stagionale, gli Australian Open. "Al momento i due non lasciano spazio a un terzo - spiega ai microfoni di Eurosport Germania 'Bum Bum' che, in Australia, ha trionfato nel 1991 e 1996 -. Gli altri giocatori devono semplicemente giocare meglio". Uno di questi è il suo connazionale, Sascha Zverev.

Boris Becker: "Zverev? Se avesse vinto a New York nel 2020..."

Il classe 1967, nativo di Laimen, si concentra soprattutto su Alexander, fresco di qualificazione al secondo turno degli Australian Open dopo aver battuto il canadese Diallo in rimonta. "Dove può arrivare Zverev a Melbourne? Può vincere?": a precisa domanda, Becker risponde con una precisa risposta, rispolverando una 'vecchia' sliding door che avrebbe potuto completamente stravolgere la carriera del tennista di Amburgo: "Ripenso alla finale persa degli US Open 2020 contro Dominic Thiem. A mio avviso, se avesse vinto quella partita, oggi avrebbe già conquistato tre, quattro o cinque tornei del Grande Slam. Lì si sarebbe sbloccato".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

