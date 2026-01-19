Boris Becker esalta Sinner e Alcaraz: "Ecco perché dominano la scena". Su Zverev...

BERLINO (GERMANIA) - "Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? Da almeno 18 mesi dominano la scena quasi a piacimento". Così Boris Becker esalta i due fuoriclasse del tennis mondiale, impegnati a Melbourne per il primo Slam stagionale, gli Australian Open. "Al momento i due non lasciano spazio a un terzo - spiega ai microfoni di Eurosport Germania 'Bum Bum' che, in Australia, ha trionfato nel 1991 e 1996 -. Gli altri giocatori devono semplicemente giocare meglio". Uno di questi è il suo connazionale, Sascha Zverev.