mercoledì 21 gennaio 2026
Paolini sta per servire ma viene interrotta: un piccolo "intruso" la disturba

Paolini sta per servire ma viene interrotta: un piccolo "intruso" la disturba

Imprevisto durante il primo set della sfida contro la polacca Magdalena Frech. Dopo l'interruzione per pioggia, la numero uno azzurra si ferma di nuovo: ecco perché
2 min
TagsPaoliniAustralian Open

MELBOURNE - Un inizio partita perfetto, con un solo piccolo imprevisto. È andato così il primo set di Jasmine Paolini contro la polacca Magdalena Frech nel secondo turno degli Australian Open. Un match sospeso due volte a causa della pioggia che si è abbattuta sul campo e che ha visto la numero uno azzurra dominare il primo set con un netto 6-2. Una frazione di gioco che ha regalato anche un piccolo 'fuori programma' che sta facendo il giro dei social.

Paolini si blocca durante il servizio: cosa è successo

Sul punteggio di 5-1, con il game sul 40-40, la Paolini si prepara a servire per chiudere il set ma improvvisamente si blocca. Guarda a terra e si allontana, cercando poi di spostare qualcosa con la racchetta. Tra lo stupore e la curiosità del pubblico, la telecamera si avvicina e svela il mistero: si era avvicinato alla tennista azzurra uno scarafaggio. La Paolini si allontana e, ridendo, fa segno che non vuole essere lei a toglierlo dal campo, e infatti arriva velocemente un raccattapalle che raccoglie l'insetto per poi allontanarlo dal campo. Un piccolo siparietto diventato presto virale sui social, venendo pubblicato dall'account ufficiale degli Australian Open e anche dalla Paolini stessa durante la seconda interruzione per pioggia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

