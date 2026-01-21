Paolini sta per servire ma viene interrotta: un piccolo "intruso" la disturba

MELBOURNE - Un inizio partita perfetto, con un solo piccolo imprevisto. È andato così il primo set di Jasmine Paolini contro la polacca Magdalena Frech nel secondo turno degli Australian Open. Un match sospeso due volte a causa della pioggia che si è abbattuta sul campo e che ha visto la numero uno azzurra dominare il primo set con un netto 6-2. Una frazione di gioco che ha regalato anche un piccolo 'fuori programma' che sta facendo il giro dei social.