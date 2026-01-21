Neanche la pioggia ferma Paolini: è al terzo turno degli Australian Open!

Jasmine Paolini si è qualificata per il terzo turno degli Australian Open e l'ha fatto con grande autorevolezza. Dopo il netto successo all'esordio ai danni della qualificata Sasnovich, la numero uno d'Italia ha superato per 6-2 6-3 Magdalena Frech , n. 57 WTA. Ha avuto bisogno di oltre due ore tra interruzioni e tutto Paolini, che a dir la verità non ha faticato solo per via della rivale polacca ma anche a causa della pioggia. Il match è stato infatti sospeso prima sul finale di primo set e poi in avvio di secondo. Addirittura è stato necessario un trasloco sulla John Cain Arena, impianto dotato di una copertura, ma alla fine Jasmine - che durante il match è stata anche disturbata da un piccolo "intruso" - è riuscita a prevalere dopo un'ora e 51 minuti di lotta. Al prossimo turno se la vedrà contro la vincente dell'incontro Jovic-Hon .

Il racconto del match

Pronti, partenza, via e palla break annullata da Paolini nel game inaugurale del match. È stato un preludio a ciò che sarebbe stato il primo set, caratterizzato da tantissimi game ai vantaggi e pieni di chance per entrambe le giocatrici. Particolarmente bugiardo il 6-2 in favore di Paolini, capace di sfruttare 3 delle 7 palle break a disposizione ma soprattutto di annullare 9 delle 10 concesse. Nella seconda frazione Jasmine si è subito ritrovata in svantaggio di un break, ma ha saputo reagire prontamente e si è issata sul 4-1. Frech non è rimasta a guardare e ha ricucito il gap, accorciando sul 3-4. Nel finale, però, l'azzurra è salita in cattedra, ha vinto gli ultimi due giochi e ha staccato il pass per il terzo turno, lasciandosi andare ad un urlo liberatorio.