venerdì 23 gennaio 2026
Australian Open, Paolini eliminata al terzo turno: battuta dalla diciottenne Jovic© Getty Images

Australian Open, Paolini eliminata al terzo turno: battuta dalla diciottenne Jovic

La tennista italiana, numero 7 del ranking mondiale, esce sconfitta nella sfida contro la numero 29 del mondo
Nella notte tra il 22 ed il 23 gennaio si sono giocate le partite valide per l'accesso al quarto turno degli Australian Open. Incredibilmente, contro ogni pronostico, Jasmine Paolini, settima nel ranking mondiale, è stata battuta dall'americana Iva Jovic, ventinovesima al mondo. La partita si è conclusa 6-2 7-6(7-3 tie break) per la Jovic. Anche per la Paolini, durante il match, c'è stato un problema fisico, che però non sembrerebbe essere collegato a quelli accusati dai connazionali Darderi e Cobolli.

 

