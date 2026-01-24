Federer, le figlie gemelle tifano Sinner ed escono con l'erede di Hewitt

Sono passati oltre dieci anni dalle partite tra Roger Federer e Lleyton Hewitt , ma il filo che lega i due ex tennisti non si è mai spezzato. Oggi, a raccoglierne l’eredità, sembrano essere i figli. Sugli spalti dell’ Australian Open, il figlio di Hewitt, Cruz, 17 anni, è stato avvistato in compagnia delle gemelle di Federer, Myla e Charlene, 16 anni, mentre seguivano da vicino il match tra Jannik Sinner e il francese Hugo Gaston . I rispettivi genitori non erano presenti. Un dettaglio che stupisce anche perché Federer non ha mai nascosto la sua predilezione per Carlos Alcaraz mentre le sue figlie sembrano preferire il campione altoatesino. Non è nemmeno la prima volta che Sinner “spacca” casa Federer. Era già successo a Wimbledon, alla vigilia della semifinale contro Novak Djokovic, quando a Roger e alla moglie Mirka era stato chiesto un pronostico sul match. L’ex numero uno del mondo aveva puntato - sbagliando - su Nole, mentre la sua dolce metà aveva scelto l’azzurro. Una previsione azzeccata, visto che Sinner avrebbe poi trionfato nel torneo, confermando ancora una volta di saper mettere d’accordo (o in disaccordo) anche una famiglia simbolo del tennis mondiale.

Le figlie di Federer con il figlio di Hewitt a vedere Sinner

Cruz Hewitt ha mostrato una somiglianza impressionante con il padre: riccioli biondi e look sportivo, con maglietta bianca e pantaloncini marroni. Il ragazzo ha scelto di seguire le orme paterne. Sta infatti cercando di affermarsi nel tennis. Ha partecipato alle qualificazioni dell'Australian Open, venendo però battuto dall'americano Michael Zheng. "La pressione non mi disturba più di tanto. Sento che è una sfida riuscire a essere migliore di lui, quindi è quello che sto cercando di fare", ha dichiarato a proposito dei paragoni col genitore. Accanto a Cruz, Myla e Charlene Federer, vere e proprie copie della mamma Mirka, con lunghi capelli castani e qualche riflesso biondo. Le due gemelle hanno scelto outfit semplici ma curati: una con giacca beige, l’altra nera. A differenza di Hewitt Junior non hanno intenzione di seguire le orme paterne: "Non hanno mai avuto una grande passione per il tennis", ha dichiarato una volta Roger che è padre anche di altri due gemelli, Leo e Lenny, che oggi hanno 13 anni e preferiscono il calcio alla racchetta.

La rivalità tra Roger Federer e Lleyton Hewitt

Roger Federer e Lleyton Hewitt si sono sfidati 27 volte nel corso delle rispettive carriere. Il bilancio pende nettamente a favore del campione svizzero, capace di imporsi in 18 occasioni contro le 9 vittorie dell’australiano. "Roger era davvero difficilissimo da battere qui, soprattutto nelle sessioni notturne", ha raccontato Hewitt durante una recente apparizione agli Australian Open 2026. "Si adattava alla perfezione alle condizioni e al mio gioco. Per parecchio tempo mi ha fatto davvero male". Hewitt ha poi ricordato come l’inizio fosse stato favorevole: "Ho avuto la meglio nelle prime sei o sette sfide, poi ho perso il conto: erano davvero tante". A fare la differenza, secondo Hewitt, era uno stile unico: "Aveva un modo di giocare completamente diverso rispetto a quasi tutti gli altri. Sapeva cambiare ritmo come nessuno, usare il rovescio corto e tagliato, ed era micidiale al servizio, soprattutto nei punti decisivi". L’ultimo capitolo della loro sfida risale al 2014, al Brisbane International, quando Hewitt riuscì a imporsi su Federer conquistando il titolo. Un successo storico: è stato il primo australiano a vincere il torneo dalla sua nascita nel 2009.