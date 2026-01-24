Clamoroso, Djokovic ha rischiato la squalifica agli Australian Open: ecco cosa è successo. E c'è un precedente

MELBOURNE - Brivido per Novak Djokovic , che ha rischiato di salutare in anticipo gli Australian Open nonostante stia dominando la sfida contro Van de Zandschulp al terzo turno. Il campione serbo ha infatti rischiato una squalifica , più precisamente andando a pochi centimetri da una decisione che sarebbe stata corretta secondo il regolamento ma comunque clamorosa. Lo Slam australiano continua a regalare grandi emozioni, tra cui l'impresa eroica di Sinner .

Djokovic ha rischiato la squalifica: cosa è successo

A gioco fermo, con il colpo di Van de Zandschulp terminato fuori, Djokovic colpisce la palla e la spedisce al lato del campo, prendendosi un grande rischio. Il suo colpo, infatti, ha sfiorato un raccattapalle: se lo avesse centrato sarebbe scattata immediatamente la squalifica. Nole si è subito scusato con il raccattapalle, rendendosi, forse, poi conto di cosa ha rischiato. Il video sta rimbalzando sui social, con gli appassionati che sottolineano la 'fortuna' di Djokovic nell'aver solo sfiorato il ragazzo.

Djokovic, il precedente allo Us Open 2020

Un episodio che ha riportato alla mente un precedente molto simile, ma con esito completamente diverso. Il fatto risale allo Us Open del 2020, con una dinamica quasi identica: colpo dell'avversario fuori, Djokovic decide di colpire la palla a gioco fermo. In quel caso, però, Nole centrò il giudice di linea, facendo scattare la squalifica. Chissà che quanto accaduto a Melbourne non gli abbia riportato alla mente questo sfortunato precedente