Naomi Osaka, dal vestito medusa al ritiro agli Australian Open: cosa è successo

Prima l'abito a medusa , diventato immediatamente virale sui social e che ha fatto discutere, poi l'addio improvviso agli Australian Open. Naomi Osaka continua a far parlare di se. La tennista giapponese, che si era presentata con una mise stravagante , ispirata ad un libro letto dalla figlia, ha annunciato il ritiro dal tornero austrialiano. "Ho dovuto prendere la difficile decisione di ritirarmi per risolvere un problema a cui il mio corpo aveva bisogno di attenzione dopo la mia ultima partita", ha dichiarato.

Naomi Osaka e l'addio agli Australian Open: "Mi si spezza il cuore"

"Ero così emozionata di continuare e questa corsa significava molto per me - ha ribadito - quindi dovermi fermare qui mi spezza il cuore, ma non posso rischiare di fare altri danni per poter tornare in campo. Grazie per tutto l'amore e il supporto - ha concluso Naomi Osaka - sono così grata che tutti mi abbiano abbracciato così tanto. E grazie a tutta la mia squadra per avermi sempre sostenuto e agli organizzatori del torneo".