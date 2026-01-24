Naomi Osaka, dal vestito medusa al ritiro agli Australian Open: cosa è successo
Prima l'abito a medusa, diventato immediatamente virale sui social e che ha fatto discutere, poi l'addio improvviso agli Australian Open. Naomi Osaka continua a far parlare di se. La tennista giapponese, che si era presentata con una mise stravagante, ispirata ad un libro letto dalla figlia, ha annunciato il ritiro dal tornero austrialiano. "Ho dovuto prendere la difficile decisione di ritirarmi per risolvere un problema a cui il mio corpo aveva bisogno di attenzione dopo la mia ultima partita", ha dichiarato.
Naomi Osaka e l'addio agli Australian Open: "Mi si spezza il cuore"
"Ero così emozionata di continuare e questa corsa significava molto per me - ha ribadito - quindi dovermi fermare qui mi spezza il cuore, ma non posso rischiare di fare altri danni per poter tornare in campo. Grazie per tutto l'amore e il supporto - ha concluso Naomi Osaka - sono così grata che tutti mi abbiano abbracciato così tanto. E grazie a tutta la mia squadra per avermi sempre sostenuto e agli organizzatori del torneo".