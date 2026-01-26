Sinner secondo e Musetti terzo dietro Alcaraz: un sogno per l'Italia in classifica Atp

Sinner secondo e Musetti terzo in classifica Atp, dietro a Carlos Alcaraz . Due italiani in top 3, il sogno è reale e può avverarsi in Australia . Per chi volesse già accarezzarlo, basta andare sulla classifica Atp Live, quella che tiene conto dei risultati in tempo reale, ed è già lì davanti agli occhi. Perché si materializzi bisogna aspettare la fine degli Australian Open , quando sarà pubblicata la classifica aggiornata. Cosa serve a Lorenzo? Battere Djokovic ai quarti di finale e poi è praticamente fatta. Non è sicuramente un'impresa facile, ma il tennista azzurro è riuscito già a sconfiggerlo in un'occasione al Masters 1000 di Montecarlo nel 2023. Poi 9 sconfitte, tra cui l'ultima ad Atene che lo aveva sbattuto fuori dalle Finals, anche se poi era rientrato grazie al forfait proprio di Nole. Il serbo ha un grosso vantaggio, perché è arrivato ai quarti senza giocare, visto il ritiro di Mensik e sarà fresco e riposato. Fattore non poco determinante in uno Slam alla sua età.

Musetti terzo in classifica Atp se... le combinazioni possibili

Musetti ha già scavalcato Djokovic, ma per evitare il controsorpasso deve eliminarlo dagli Australian Open. A quel punto c’è Zverev che potrebbe riprendersi il terzo posto, ma per farlo dovrebbe vincere lo Slam dato che l’anno scorso ha perso in finale con Sinner. Bisogna vedere anche i risultati degli altri tennisti in top 10 che inseguono visto che sono tutti racchiusi in 1000 punti, ma in caso di vittoria con il serbo, Lorenzo avrebbe un grande vantaggio. Musetti, che da poco è diventato papà per la seconda volta, ha iniziato la stagione alla grande. L’anno scorso si era fermato al terzo turno agli Australian Open, ora si è già spinto fino ai quarti. “Il terzo posto nella Live? Il tre è un numero che mi piace”, ha risposto da Melbourne Lorenzo. Del resto finora la sua più grande vittoria è il terzo posto e quindi il bronzo alle Olimpiadi di Parigi. “Oggi ho giocato una delle mie migliori partite”, ha detto dopo la vittoria con Taylor Fritz in tre set. È in un momento magico e chissà dove può arrivare. Finora non ha grandi vittorie in carriera anche se l’anno scorso è arrivato quattro volte in finale e ha raggiunto la semifinale al Roland Garros e a Wimbledon. Adesso la sfida più importante, quella con Djokovic: Musetti si farà trovare pronto. Intanto il tennis italiano continua a brillare: per il quinto Slam consecutivo ci sono due tennisti azzurri ai quarti di finale.