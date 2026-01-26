Musetti-Djokovic, quarti Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
I quarti di finale raggiunti agli Australian Open sono l'ennesima dimostrazione dei progressi fatti da Lorenzo Musetti, specialmente su una superficie come il cemento. Magari il carrarino faticherà a vincere tornei ATP, ma nei tornei importanti risponde sempre presente e lo ha fatto anche a Melbourne, regalandosi per la prima volta i quarti grazie a una netta vittoria ai danni di Taylor Fritz. Il suo prossimo avversario sarà Novak Djokovic, che arriva all'appuntamento riposato poiché esentato dagli ottavi dopo il forfait di Jakub Mensik. Musetti non ha un bilancio favorevole contro il serbo, ma potrà senz'altro giocarsi le sue carte.
Musetti-Djokovic, quando si gioca il match
La sfida tra Musetti e Djokovic, valida per i quarti di finale degli Australian Open 2026, andrà in scena mercoledì 28 gennaio sulla Rod Laver Arena con orario ancora da definire.
I precedenti tra Musetti e Djokovic
Nole conduce per 9-1 nei testa a testa, con l'unica vittoria di Musetti che risale al 2023 sulla terra rossa di Montecarlo. Il serbo ha inoltre vinto tutte e quattro le sfide sul cemento: la più recente nella finale di Atene lo scorso anno.
Dove vedere il match in tv
L'incontro tra Musetti e Djokovic agli Australian Open sarà trasmesso sui canali Eurosport disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma HBO Max.
Australian Open 2026, il montepremi
PRIMO TURNO - AUS$ 150.000 (circa 86.000 euro)
SECONDO TURNO - AUS$ 225.000 (circa 129.000 euro)
TERZO TURNO - AUS$ 327.750 (circa 188.000 euro)
OTTAVI DI FINALE - AUS$ 480.000 (circa 275.000 euro)
QUARTI DI FINALE - AUS$ 750.000 (circa 430.000 euro)
SEMIFINALI - AUS$ 1.250.000 (circa 717.000 euro)
FINALISTA - AUS$ 2.150.000 (circa 1,24 milioni di euro)
VINCITORE - AUS$ 4.150.000 (circa 2,38 milioni di euro)