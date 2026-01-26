Musetti-Djokovic, quarti Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

I quarti di finale raggiunti agli Australian Open sono l'ennesima dimostrazione dei progressi fatti da Lorenzo Musetti, specialmente su una superficie come il cemento. Magari il carrarino faticherà a vincere tornei ATP, ma nei tornei importanti risponde sempre presente e lo ha fatto anche a Melbourne, regalandosi per la prima volta i quarti grazie a una netta vittoria ai danni di Taylor Fritz. Il suo prossimo avversario sarà Novak Djokovic, che arriva all'appuntamento riposato poiché esentato dagli ottavi dopo il forfait di Jakub Mensik. Musetti non ha un bilancio favorevole contro il serbo, ma potrà senz'altro giocarsi le sue carte.