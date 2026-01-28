Rune difende Musetti: "Ha fatto bene a ritirarsi!". È polemica sui social

Il ritiro di Lorenzo Musetti nei quarti di finale degli Australian Open continua a far discutere. Il tennista azzurro, impegnato oggi, mercoledì 28 gennaio, contro Novak Djokovic, è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del terzo set, dopo aver vinto i primi due, a causa di un infortunio che gli ha impedito di proseguire l’incontro. Una decisione dolorosa, che gli ha negato la possibilità di conquistare una storica semifinale a Melbourne, dove lo avrebbe atteso Jannik Sinner. Sui social, però, non sono mancate le polemiche. Parte del pubblico ha accusato Musetti di essersi ritirato troppo facilmente, sostenendo che avrebbe dovuto stringere i denti e continuare a lottare nonostante il problema fisico. Critiche che hanno rapidamente acceso il dibattito online, spingendosi oltre la realtà dei fatti.