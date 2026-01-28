Corriere dello Sport.it
mercoledì 28 gennaio 2026
Rune difende Musetti: "Ha fatto bene a ritirarsi!". È polemica sui social

Il danese commenta il forfait dell’azzurro nel match contro Djokovic. E spiega…
2 min

Il ritiro di Lorenzo Musetti nei quarti di finale degli Australian Open continua a far discutere. Il tennista azzurro, impegnato oggi, mercoledì 28 gennaio, contro Novak Djokovic, è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del terzo set, dopo aver vinto i primi due, a causa di un infortunio che gli ha impedito di proseguire l’incontro. Una decisione dolorosa, che gli ha negato la possibilità di conquistare una storica semifinale a Melbourne, dove lo avrebbe atteso Jannik Sinner. Sui social, però, non sono mancate le polemiche. Parte del pubblico ha accusato Musetti di essersi ritirato troppo facilmente, sostenendo che avrebbe dovuto stringere i denti e continuare a lottare nonostante il problema fisico. Critiche che hanno rapidamente acceso il dibattito online, spingendosi oltre la realtà dei fatti.

Rune è dalla parte di Musetti: le sue parole

A prendere le difese dell’azzurro è intervenuto Holger Rune. Il tennista danese, attualmente impegnato nel recupero dalla rottura del tendine d’Achille subita lo scorso ottobre, ha risposto duramente a un post che definiva Musetti "non un combattente". "Guarda cosa mi è successo quando ho dovuto superare uno strappo di primo grado alla gamba", ha scritto Rune su X, spiegando come quella scelta gli sia costata "più tempo lontano dal tennis che mai". Poi la presa di posizione netta: "Sì, vogliamo combattere a qualsiasi costo e con dolore, ma capisco perfettamente che Musetti abbia scelto di ascoltare il suo corpo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

