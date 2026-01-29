Kyrgios senza pietà con Sinner: "Alcaraz vince gli Australian Open e facciamo festa tutta la notte..."
Nick Kyrgios continua a far parlare di sé. Dopo un Australian Open particolarmente deludente, con due premature eliminazioni - in doppio maschile con Thanasi Kokkinakis e in doppio misto con Leylah Fernandez - e la rinuncia alla wild card per il singolare, il tennista australiano si è trasformato in un tifoso. Dedicherà infatti questi giorni a sostenere Carlos Alcaraz, approdato in semifinale nel tabellone maschile. Lo spagnolo è atteso da Alexander Zverev e poi dal vincente del match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic; in caso di trionfo ha già ricevuto una proposta da Kyrgios. A riportarlo è il quotidiano The Age, che scrive innanzitutto come Carlos e Nick si siano casualmente incontrati all'interno della Rod Laver Arena nell'area riservata ai tennisti. Le prime parole di Kyrgios? "Sei il mio giocatore preferito".
Kyrgios spietato con Sinner
Il nativo di Canberra ha poi detto ad Alcaraz: "Devi vincere così possiamo fare festa tutta la notte". Si sarebbe inoltre offerto di organizzare i festeggiamenti. Una proposta sicuramente coerente dato che a entrambi piace divertirsi in modo simile, come dimostrato ad esempio dalle toccate e fuga del tennista spagnolo a Ibiza. Resta però il dubbio se Kyrgios sia effettivamente un fan di Carlos oppura se semplicemente si auguri una sua vittoria poiché equivarrebbe a una sconfitta di Jannik Sinner. L'azzurro, due volte campione in carica e favorito per il titolo, è finito nel mirino di Kyrgios da quando è scoppiato il caso Clostebol e Nick non perde l'occasione per attaccarlo pubblicamente. Dal canto suo, Jannik non gli ha mai dato la soddisfazione di rispondere alle provocazioni e proverà a rovinare la festa - letteralmente - vincendo sul campo.