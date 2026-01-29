Kyrgios senza pietà con Sinner: "Alcaraz vince gli Australian Open e facciamo festa tutta la notte..."

Nick Kyrgios continua a far parlare di sé. Dopo un Australian Open particolarmente deludente, con due premature eliminazioni - in doppio maschile con Thanasi Kokkinakis e in doppio misto con Leylah Fernandez - e la rinuncia alla wild card per il singolare, il tennista australiano si è trasformato in un tifoso. Dedicherà infatti questi giorni a sostenere Carlos Alcaraz, approdato in semifinale nel tabellone maschile. Lo spagnolo è atteso da Alexander Zverev e poi dal vincente del match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic; in caso di trionfo ha già ricevuto una proposta da Kyrgios. A riportarlo è il quotidiano The Age, che scrive innanzitutto come Carlos e Nick si siano casualmente incontrati all'interno della Rod Laver Arena nell'area riservata ai tennisti. Le prime parole di Kyrgios? "Sei il mio giocatore preferito".