Alcaraz-De Minaur diretta quarti di finale Australian Open: segui il tennis oggi LIVE

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Carlos Alcaraz sfida Alex De Minaur nel secondo quarto di finale degli Australian Open , primo torneo Slam della stagione. Nella suggestiva cornice della ' Rod Laver Arena ' lo spagnolo, numero uno al mondo e primo favorito del seeding, sfida il padrone di casa Alex De Minaur , numero 6 del ranking Atp e sesta testa di serie del tabellone: in palio c'è la qualificazione in semifinale contro Sascha Zverev , reduce dal successo in quattro set sullo statunitense Learner Tien . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

10:36

C'è l'immediato break di Alcaraz: Carlitos avanti 2-0

Sotto 0-30 e con le spalle al muro, De Minaur sfrutta al meglio la prima di servizio e vince tre punti consecutivi (40-30) portandosi a un solo 15 dal pareggio. Lo spagnolo però trova un'ottima risposta profonda (40-40) e porta il game ai vantaggi. Qui Carlitos costruisce la prima palla break, sfruttandola immediatamente.

10:29

Alcaraz muove per primo il punteggio nel set di apertura

Ottimo inizio di partita per il numero uno al mondo che muove per primo il punteggio nel parziale concedendo un solo 15 a De Minaur.

10:28

+++ Inizia il quarto di finale tra Alcaraz e De Minaur +++

Al via il secondo quarto di finale degli Australian Open 2026: si parte con lo spagnolo al servizio.

10:22

Alcaraz e De Minaur in campo

Carlitos e Alex fanno il loro ingresso sul cemento della 'Rod Laver Arena' accolti dall'ovazione del pubblico!

10:21

Australian Open, il percorso di De Minaur

Primo turno: De Minaur b. McDonald (USA) 6-2, 6-2, 6-3

Secondo turno: De Minaur b. Medjedovic (SER) 6-7 (5), 6-2, 6-2, 6-1

Terzo turno: De Minaur b. Tiafoe (USA) 6-3, 6-4, 7-5

Ottavi di finale: De Minaur b. Bublik (KAZ) 6-4, 6-1, 6-1

10:20

Australian Open, il percorso di Alcaraz

Primo turno: Alcaraz b. Walton (AUS) 6-3, 7-6 (2), 6-2

Secondo turno: Alcaraz b. Hanfmann (GER) 7-6 (4), 6-3, 6-2

Terzo turno: Alcaraz b. Moutet (FRA) 6-2, 6-4, 6-1

Ottavi di finale: Alcaraz b. Paul (USA) 7-6 (6), 6-4, 7-5

10:15

Alcaraz ruba il servizio a Djokovic e svela: "Mi ha scritto che devo pagarlo, però..."

Lo spagnolo batte Tommy Paul e conquista i quarti di finale, poi nel post-match risponde sulla sua battuta molto simile a quella del serbo: "Abbiamo già un contratto". I DETTAGLI

10:05

Svitolina travolge Gauff: ora tocca a Carlos Alcaraz

La tennista ucraina supera con un netto 6-1, 6-2 la statunitense Coco Gauff e stacca il pass per la semifinale del torneo femminile. Tra pochi minuti, sul campo della 'Rod Laver Arena', toccherà a Carlitos Alcaraz e all'idolo di casa., Alex De Minaur.

10:00

Alcaraz-De Minaur, i precedenti

Carlos e Alex si sono affrontati in cinque occasioni: lo spagnolo conduce con un parziale di 5-0. L'ultimo incrocio tra i due risale alla fase a gironi delle ultime Atp Finals di Torino, dove Alcaraz si è imposto in due set.

9:50

Dove vedere Alcaraz-De Minaur in tv e streaming

La sfida tra Carlos e Alex, valida per i quarti di finale degli Australian Open 2026, sarà visibile in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. La partita è disponibile anche in streaming su Eurosport, Dazn, TimVision e Prime Video Channels, Discovery+ e HBO Max.

9:40

Australian Open, Alcaraz sfida De Minaur ai quarti

Il secondo quarto di finale degli Australian Open 2026 mette di fronte Carlos Alcaraz e Alex De Minaur. La partita si disputerà oggi - martedì 27 gennaio - nella suggestiva cornice della 'Rod Laver Arena' con inizio in programma non prima delle 10:30 (ora italiana, le 20:30 locali) dopo l'incontro del singolare femminile tra Svitolina e Gauff.

Rod Laver Arena - Melbourne, Australia