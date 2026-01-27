Alcaraz si improvvisa giocoliere con la racchetta: il siparietto nell'intervista è esilarante

Il quarto di finale degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur è stato talmente a senso unico che per certi versi è stata più divertente l'intervista post-match tra il numero uno al mondo e Jim Courier. Lo spagnolo ha impiegato due ore e 18 minuti per imporsi con il punteggio di 7-5 6-2 6-1 e qualificarsi per la sua prima semifinale a Melbourne . C'è stato equilibrio soltanto nel primo set, anche in virtù di un livello di Alcaraz non eccelso, ma non appena Carlos ha espresso un tennis migliore la differenza di valori tra i due è apparsa evidente. Non era certo il match che si auguravano gli spettatori della Rod Laver Arena, i quali si sono però consolati con un siparietto molto simpatico a fine match con protagonista proprio Alcaraz.

Alcaraz giocoliere: cosa ha fatto

Dopo aver risposto alle classiche domande di rito, ad Alcaraz è stato chiesto di mostrare al pubblico come riusciva a fare dei giochetti con la racchetta. Sul maxi-schermo è stato infatti proiettato un video che immortalava una serie di trick in cui si esibiva lo spagnolo, capace di far roteare la racchetta con una facilità notevole. Carlos ha accettato la sfida con il sorriso e, davanti a una gremita Rod Laver Arena, si è esibito in una serie di "acrobazie" che hanno suscitato numerosi applausi. Ha prima lanciato la racchetta in aria per poi riprenderla al volo dopo diverse giravolte. Poi ha messo il dito all'altezza dell'estremità inferiore delle corde e fatto roteare l'attrezzo con grande naturalezza. Infine ha mostrato il più classico dei trick, mettendo la mano nella zona che unisce il manico della racchetta alla testa - quella a forma di V, per intenderci - e continuando a deliziare il pubblico. "Questo è tutto" ha concluso sorridente.