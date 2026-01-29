Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 29 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sabalenka ancora in finale agli Australian Open, ma fa discutere la penalità per quel gemito di troppo...

La numero uno al mondo ha superato in due set Svitolina a Melbourne: l'arbitro le ha però tolto un punto tra le polemiche
2 min
TagsAryna SabalenkaAustralian Open

Aryna Sabalenka si conferma la giocatrice più forte al mondo nonché la dominatrice assoluta agli Australian Open. Grazie al successo per 6-2 6-3 ai danni dell'ucraina Elina Svitolina, ha raggiunto la sua quarta finale di fila a Melbourne e l'ha fatto senza perdere set, sbaragliando la concorrenza con una facilità a tratti disarmante. A senso unico anche la sfida contro la numero 12 al mondo, durata un'ora e un quarto e dominata dalla bielorussa, che ha fatto valere la maggior pesantezza di palla e ha proseguito nel percorso netto. La numero uno al mondo andrà a caccia del suo terzo titolo australiano, ma dovrà stare attenta al suo comportamento in campo per evitare che si ripeta quanto accaduto nella semifinale. Vale a dire esagerare con i gemiti ed essere punita.

Cosa è successo

Nel terzo gioco del match, sul punteggio di 2-1 Sabalenka, il primo punto del game è stato assegnato a Svitolina dalla giudice di sedia, la svedese Louise Engzell. Dopo il sesto colpo dello scambio, l'arbitro ha improvvisamente fermato il gioco, pronunciando il termine inglese "hindrance". A suo avviso, Sabalenka aveva disturbato l'avversaria con il suo grunting. Nota per i suoi gemiti particolarmente potenti, Aryna non ha mai avuto problemi in questo senso. Nell'episodio in questione, tuttavia, è stata punita poiché il terzo gemito è stato ritenuto "diverso dai precedenti" e dunque l'arbitro ha reputato che danneggiasse Svitolina. Una scelta che ha lasciato perplesse entrambe le giocatrici e che ha diviso gli appassionati di tennis: c'è chi l'ha giudicata troppo severa e chi invece l'ha definita doverosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner in Australia senza la sua fidanzata LailaCourier elogia Sinner, Jannik risponde così

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS