Trionfo Rybakina agli Australian Open femminili: sconfitta in finale Sabalenka

Rybakina batte Sabalenka e vince gli Australian Open

Nel remake della finale del 2023, la 26enne nata a Mosca ha sovvertito il pronostico battendo in tre set (6-4, 4-6, 6-4) la bielorussa numero 1 del mondo e del tabellone dopo 2 ore e 19 minuti di gioco. Rybakina, n.5 del tabellone e del ranking, già sicura di eguagliare il suo "best" (da lunedì tornerà n.3), si era aggiudicata in due parziali la sfida più recente, nell'ultimo atto delle Wta Finals di Riyadh lo scorso novembre. La kazaka subentra nell'albo d'oro alla statunitense Madison Keys, vincitrice dell'edizione 2025. Niente tris, invece, per la 27enne Sabalenka, regina del tennis mondiale, che nello Slam 'aussie' si era imposta nel 2023 e 2024.