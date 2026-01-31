Corriere dello Sport.it
sabato 31 gennaio 2026
Trionfo Rybakina agli Australian Open femminili: sconfitta in finale Sabalenka

La kazaka ribalta il pronostico nella finale di Melbourne e batte in tre set (6-4, 4-6, 6-4) la bielorussa numero uno del mondo: tutti i dettagli
2 min
TagsAustralian OpenRybakinaSabalenka

MELBOURNE (AUSTRALIA) - In attesa della supersfida tra Carlos Alcaraz e Nole Djokovic, pronti a giocarsi domani (1° febbraio) il titolo maschile, esito a sorpresa nella finale degli Australian Open femminile in cui Elena Rybakina (già trionfatrice a Wimbledon 2022) ha sconfitto la favorita Aryna Sabalenka.

Rybakina batte Sabalenka e vince gli Australian Open

Nel remake della finale del 2023, la 26enne nata a Mosca ha sovvertito il pronostico battendo in tre set (6-4, 4-6, 6-4) la bielorussa numero 1 del mondo e del tabellone dopo 2 ore e 19 minuti di gioco. Rybakina, n.5 del tabellone e del ranking, già sicura di eguagliare il suo "best" (da lunedì tornerà n.3), si era aggiudicata in due parziali la sfida più recente, nell'ultimo atto delle Wta Finals di Riyadh lo scorso novembre. La kazaka subentra nell'albo d'oro alla statunitense Madison Keys, vincitrice dell'edizione 2025. Niente tris, invece, per la 27enne Sabalenka, regina del tennis mondiale, che nello Slam 'aussie' si era imposta nel 2023 e 2024.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

