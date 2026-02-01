Quanto ha guadagnato Alcaraz con la vittoria agli Australian Open: la cifrà è incredibile!

È Carlos Alcaraz il campione degli Australian Open 2026. Il numero uno al mondo ha conquistato il primo titolo della sua carriera a Melbourne battendo in finale Novak Djokovic con il punteggio di 2-6 6-2 6-3 7-5 riuscendo così a diventare il giocatore più giovane nella storia a vincere almeno una volta tutte e quattro le prove del Grande Slam. Un risultato incredibile che porterà nelle casse dello spagnolo una cifra altrettanto pazzesca: con il successo nel primo Major della stagione, Alcaraz ha infatti guadagnato ben 4,15 milioni di dollari australiani (circa 2,38 milioni di euro).