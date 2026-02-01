Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 1 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Quanto ha guadagnato Alcaraz con la vittoria agli Australian Open: la cifrà è incredibile!

Il numero uno del mondo ha conquistato il primo titolo della sua carriera a Melbourne vincendo l'ultimo atto contro Novak Djokovic
2 min
TagsCarlos AlcarazAustralian Open

È Carlos Alcaraz il campione degli Australian Open 2026. Il numero uno al mondo ha conquistato il primo titolo della sua carriera a Melbourne battendo in finale Novak Djokovic con il punteggio di 2-6 6-2 6-3 7-5 riuscendo così a diventare il giocatore più giovane nella storia a vincere almeno una volta tutte e quattro le prove del Grande Slam. Un risultato incredibile che porterà nelle casse dello spagnolo una cifra altrettanto pazzesca: con il successo nel primo Major della stagione, Alcaraz ha infatti guadagnato ben 4,15 milioni di dollari australiani (circa 2,38 milioni di euro)

Australian Open 2026, il montepremi

PRIMO TURNO - AUS$ 150.000 (circa 86.000 euro)

SECONDO TURNO - AUS$ 225.000 (circa 129.000 euro)

TERZO TURNO - AUS$ 327.750 (circa 188.000 euro)

OTTAVI DI FINALE - AUS$ 480.000 (circa 275.000 euro)

QUARTI DI FINALE - AUS$ 750.000 (circa 430.000 euro)

SEMIFINALI - AUS$ 1.250.000 (circa 717.000 euro)

FINALISTA - AUS$ 2.150.000 (circa 1,24 milioni di euro)

VINCITORE - AUS$ 4.150.000 (circa 2,38 milioni di euro)

