venerdì 6 febbraio 2026
Pennetta e Schiavone tedofore: occhi lucidi e grandi emozioni con la torcia olimpica

"Mi viene quasi da piangere" hanno detto le due ex tenniste italiane, impegnate lungo le strade di Milano con la fiaccola in mano
2 min
TagsFlavia PennettaFrancesca Schiavone

C'era anche un po' di tennis tra le strade di Milano, dove alla vigilia della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 tanti tedofori d'eccezione hanno avuto l'opportunità di portare la fiamma olimpica. Oltre a Snoop Dog, Zlatan Ibrahimovic, Roberto Bolle e Yao Ming - tra gli altri - anche due campionesse come Flavia Pennetta e Francesca Schiavone hanno condiviso un'esperienza speciale. Rivali in campo ma soprattutto amiche, hanno portato insieme la fiaccola, camminando fianco a fianco per le strade lungo le strade cittadine.

L'emozione di Pennetta e Schiavone

In un video pubblicato sui profili social dei Giochi, Pennetta e Schiavone hanno condiviso le proprie sensazioni dopo aver vissuto un momento unico. "Condividere con te questo momento storico del nostro Paese è solo che un onore. Amica mia, godiamoci questo momento" ha detto la campionessa dello US Open 2015. "Abbiamo affrontato battaglie in campo, litigate, ma anche motivazioni insieme. Oggi è un grande orgoglio e una grande gioia poterlo fare davanti a tutti voi nel mondo dello sport" ha invece affermato la vincitrice del Roland Garros 2010. Inoltre, mentre camminavano con in mano la fiamma olimpica, Pennetta ha aggiuto: "Un'emozione incredibile, mi viene quasi da piangere". Riferendosi a Schiavone, infine: "Lei non si emoziona mai, non lascia trasparire emozioni, ma ha gli occhi lucidi: abbiamo detto tutto".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

