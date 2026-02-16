Sinner-Popyrin, secondo turno Atp 500 Doha: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
È durato poco più di un'ora il debutto di Jannik Sinner all'Atp 500 di Doha. Al ritorno in campo dopo la sconfitta rimediata in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic, l'azzurro ha sconfitto nettamente Tomas Machac con il punteggio di 6-1 6-4 grazie ad una prestazione di altissimo livello con 7 ace messi a referto e solamente 6 punti ceduti al servizio in tutta la partita. Per un posto nei quarti, Jannik affronterà l'australiano Alexei Popyrin.
Sinner-Popyrin, orario e quando si gioca
La sfida tra Sinner e Popyrin, valida per il secondo turno dell'Atp di Doha, è in programma mercoledì 18 febbraio con campo e orario ancora da definire.
I precedenti tra Sinner e Popyrin
In parità (1-1) i precedenti tra Sinner e Popyrin, con l'azzurro che ha però vinto l'ultimo incrocio andato in scena al secondo turno degli US Open dello scorso anno.
Sinner-Popyrin, dove vederla in tv
L'incontro tra Sinner e Popyrin a Doha sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Atp Doha, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 22.095 (0 punti)
SECONDO TURNO – $ 41.345 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 77.625 (100 punti)
SEMIFINALE – $ 151.935 (200 punti)
FINALE – $ 285.095 (350 punti)
VINCITORE – $ 529.945 (500 punti)