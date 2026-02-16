Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 16 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner-Popyrin, secondo turno Atp 500 Doha: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Tutto facile per il tennista azzurro all'esordio a Doha: sconfitto Tomas Machac al rientro in campo dopo la delusione degli Australian Open
2 min
Tagsjannik sinneratp 500 doha

È durato poco più di un'ora il debutto di Jannik Sinner all'Atp 500 di Doha. Al ritorno in campo dopo la sconfitta rimediata in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic, l'azzurro ha sconfitto nettamente Tomas Machac con il punteggio di 6-1 6-4 grazie ad una prestazione di altissimo livello con 7 ace messi a referto e solamente 6 punti ceduti al servizio in tutta la partita. Per un posto nei quarti, Jannik affronterà l'australiano Alexei Popyrin.

Sinner-Popyrin, orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e Popyrin, valida per il secondo turno dell'Atp di Doha, è in programma mercoledì 18 febbraio con campo e orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Popyrin

In parità (1-1) i precedenti tra Sinner e Popyrin, con l'azzurro che ha però vinto l'ultimo incrocio andato in scena al secondo turno degli US Open dello scorso anno.

Sinner-Popyrin, dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e Popyrin a Doha sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Doha, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 22.095 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 41.345 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 77.625 (100 punti)

SEMIFINALE – $ 151.935 (200 punti)

FINALE – $ 285.095 (350 punti)

VINCITORE – $ 529.945 (500 punti)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner, battuto Machac al debutto a DohaSinner giocherà anche il doppio ad Indian Wells

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS