Sinner-Popyrin, secondo turno Atp 500 Doha: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

È durato poco più di un'ora il debutto di Jannik Sinner all'Atp 500 di Doha . Al ritorno in campo dopo la sconfitta rimediata in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic , l'azzurro ha sconfitto nettamente Tomas Machac con il punteggio di 6-1 6-4 grazie ad una prestazione di altissimo livello con 7 ace messi a referto e solamente 6 punti ceduti al servizio in tutta la partita. Per un posto nei quarti, Jannik affronterà l'australiano Alexei Popyrin .

Sinner-Popyrin, orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e Popyrin, valida per il secondo turno dell'Atp di Doha, è in programma mercoledì 18 febbraio con campo e orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Popyrin

In parità (1-1) i precedenti tra Sinner e Popyrin, con l'azzurro che ha però vinto l'ultimo incrocio andato in scena al secondo turno degli US Open dello scorso anno.

Sinner-Popyrin, dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e Popyrin a Doha sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Doha, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 22.095 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 41.345 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 77.625 (100 punti)

SEMIFINALE – $ 151.935 (200 punti)

FINALE – $ 285.095 (350 punti)

VINCITORE – $ 529.945 (500 punti)