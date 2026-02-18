Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
Atp Rio de Janeiro, Darderi ko al primo turno: avanza Cerundolo© Getty Images

Atp Rio de Janeiro, Darderi ko al primo turno: avanza Cerundolo

Debutto amaro per l'azzurro, sconfitto in tre set dall'argentino Juan Manuel dopo due ore e 20' di battaglia
1 min
RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Debutto amaro per Luciano Darderi al "Rio Open", l'Atp 500 in corso sulla terra battuta del 'Jockey Club Brasileiro', torneo di maggior prestigio in America Latina. L'azzurro, numero 21 del mondo e seconda forza del seeding - reduce dalla finale persa a Buenos Aires contro Francisco Cerundolo - si è arreso al primo turno, dopo circa 48 ore, contro il fratello minore Juan Manuel Cerundolo. L'argentino, numero 78 del ranking internazionale, si impone con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-4 dopo due ore e 20' di battaglia.

