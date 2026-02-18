Sinner-Mensik, quarti di finale Atp 500 Doha: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Jannik Sinner ha staccato il pass per i quarti di finale dell'Atp 500 di Doha. Dopo il netto successo conquistato all'esordio su Tomas Machac, il numero due del mondo e del tabellone ha superato l'australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-4 7-5 per guadagnare la sfida con il ceco Jakub Mensik, che ha invece avuto la meglio al secondo turno su Zhizhen Zhang per 6-3 6-2. Tra l'azzurro e il vincitore del torneo di Miami del 2025 non ci sono precedenti.
Sinner-Mensik, orario e quando si gioca
La sfida tra Sinner e Mensik, valida per i quarti di finale dell'Atp di Doha, è in programma giovedì 19 febbraio sul Center Court con orario ancora da definire.
I precedenti tra Sinner e Mensik
Non ci sono precedenti tra i due giocatori.
Sinner-Mensik, dove vederla in tv
L'incontro tra Sinner e Mensik a Doha sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Atp Doha, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 22.095 (0 punti)
SECONDO TURNO – $ 41.345 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 77.625 (100 punti)
SEMIFINALE – $ 151.935 (200 punti)
FINALE – $ 285.095 (350 punti)
VINCITORE – $ 529.945 (500 punti)