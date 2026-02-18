Sinner-Mensik, quarti di finale Atp 500 Doha: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner ha staccato il pass per i quarti di finale dell'Atp 500 di Doha. Dopo il netto successo conquistato all'esordio su Tomas Machac, il numero due del mondo e del tabellone ha superato l'australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-4 7-5 per guadagnare la sfida con il ceco Jakub Mensik, che ha invece avuto la meglio al secondo turno su Zhizhen Zhang per 6-3 6-2. Tra l'azzurro e il vincitore del torneo di Miami del 2025 non ci sono precedenti.