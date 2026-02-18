Cobolli e il nuovo tatuaggio mostrato in tv: cosa c'entra Hulk e il bellissimo motivo di questa scelta

Cobolli e il nuovo tatuaggio sfoggiato in Florida

Ammesso di diritto al secondo turno in qualità di terza testa di serie, il 23enne tennista romano (numero 20 del ranking mondiale e atteso ora in Florida dalla sfida contro il vincente del match tra lo statunitense Brandon Nakashima e Coleman Wong, giocatore di Hong Kong), durante la classica intervista a bordo campo ha sfoggiato un disegno del supereroe Hulk sulla coscia destra: "L'ho fatto per ricordare quando ho strappato via la maglia dopo il trionfo in Coppa Davis, mi sento come Hulk" ha poi spiegato sorridendo lo stesso Cobolli, che tra i vari tatuaggi impressi sul suo corpo ha anche il lupo simbolo della Roma, squadra per cui fa il tifo e per cui ha anche giocato nelle giovanili prima di sposare definitivamente la racchetta.