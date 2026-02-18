Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
Cobolli e il nuovo tatuaggio mostrato in tv: cosa c'entra Hulk e il bellissimo motivo di questa scelta

Dopo il successo al debutto nell'Atp 250 di Delray Beach il tennista romano ha sfoggiato il disegno impresso sulla coscia destra, dedicato al trionfo di Coppa Davis
2 min
TagsTennisCobolliHulk

DELRAY BEACH (USA) - Un nuovo speciale tatuaggio è stato mostrato in diretta tv da Flavio Cobolli dopo la vittoria in due set (7-5, 6-4) contro il francese Terence Atmane (66 Atp) al debutto nell'Atp 250 di Delray Beach.

 

 

Cobolli e il nuovo tatuaggio sfoggiato in Florida

Ammesso di diritto al secondo turno in qualità di terza testa di serie, il 23enne tennista romano (numero 20 del ranking mondiale e atteso ora in Florida dalla sfida contro il vincente del match tra lo statunitense Brandon Nakashima e Coleman Wong, giocatore di Hong Kong), durante la classica intervista a bordo campo ha sfoggiato un disegno del supereroe Hulk sulla coscia destra: "L'ho fatto per ricordare quando ho strappato via la maglia dopo il trionfo in Coppa Davis, mi sento come Hulk" ha poi spiegato sorridendo lo stesso Cobolli, che tra i vari tatuaggi impressi sul suo corpo ha anche il lupo simbolo della Roma, squadra per cui fa il tifo e per cui ha anche giocato nelle giovanili prima di sposare definitivamente la racchetta.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

