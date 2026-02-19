Bertolucci e lo spietato paragone tra Sinner e Alcaraz: “Carlos geniale, Jannik invece…”

Dopo la sconfitta nelle semifinali degli Australian Open, per Jannik Sinner arriva un'altra delusione. Il tennista azzurro è stato sconfitto ai quarti di finale del torneo di Doha da Mensik . Il ceco si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-3, in due ore e tredici minuti. Pochi minuti prima della gara tra Sinner e Mensik, Carlos Alcaraz aveva sconfitto in tre set Kachanov, al termine di una sfida molto simile a quella che ha visto protagonista il tennista azzurro.

Sinner ko, il commento di Bertolucci

Anche lo spagnolo aveva perso il primo set al tie break e si era imposto al secondo, portando il match al terzo e decisivo parziale. Ma mentre Jannik ha alzato bandiera bianca, Alcaraz è riuscito a spuntarla. "Kachanov e Mensik hanno giocato due grandi partite. Alcaraz è riuscito alla fine a domare l’avversario con soluzioni geniali. Sinner non ha sfruttato le opportunità e ha subito l’aggressività", il commento di Paolo Bertolucci al termine delle due sfide.