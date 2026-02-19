Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Bertolucci e lo spietato paragone tra Sinner e Alcaraz: “Carlos geniale, Jannik invece…”

Bertolucci e lo spietato paragone tra Sinner e Alcaraz: “Carlos geniale, Jannik invece…”

L'ex tennista commenta il successo dello spagnolo contro Kachanov e il ko dell'azzurro con Mensik
2 min

Dopo la sconfitta nelle semifinali degli Australian Open, per Jannik Sinner arriva un'altra delusione. Il tennista azzurro è stato sconfitto ai quarti di finale del torneo di Doha da Mensik. Il ceco si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6, 2-6, 6-3, in due ore e tredici minuti. Pochi minuti prima della gara tra Sinner e Mensik, Carlos Alcaraz aveva sconfitto in tre set Kachanov, al termine di una sfida molto simile a quella che ha visto protagonista il tennista azzurro.

Sinner ko, il commento di Bertolucci

Anche lo spagnolo aveva perso il primo set al tie break e si era imposto al secondo, portando il match al terzo e decisivo parziale. Ma mentre Jannik ha alzato bandiera bianca, Alcaraz è riuscito a spuntarla. "Kachanov e Mensik hanno giocato due grandi partite. Alcaraz è riuscito alla fine a domare l’avversario con soluzioni geniali. Sinner non ha sfruttato le opportunità e ha subito l’aggressività", il commento di Paolo Bertolucci al termine delle due sfide.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Pescosolido senza giri di parole su SinnerSinner sembra un altro contro Mensik

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS