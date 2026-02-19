Sinner diretta Atp Doha: segui la sfida con Mensik di oggi live

Missione semifinale per Sinner . Oggi, nei quarti dell' Atp Doha , Jannik se la vedrà con il numero 16 del mondo Jakub Mensik . Si tratta di una partita che in Qatar speravano di vedere fin dal sorteggio: l’enfant prodige del tennis ceco contro il campionissimo azzurro, che nel turno precedente ha eliminato Popyrin . Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

19:25

Il percorso di Mensik a Doha

Jakub Mensik ha debuttato con una sofferta vittoria sul britannico Jan Choiski, che si è arreso solamente al terzo set (6-7, 6-2, 6-4), poi ha superato in scioltezza il cinese Zhizhen Zhang con un perentorio 6-3, 6-2.

19:16

Così Sinner è arrivato ai quarti di Doha

Jannik Sinner è tornato in campo dopo gli Australian Open, debuttando a Doha contro una altro ceco, Tomas Machac, eliminato con un secco 6-1, 6-4. Ieri invece, il numero 2 del Mondo, si è sbarazzato di Alexei Popyrin, superato per 6-3, 7-5.

18:54

Alcaraz sotto di un set, slitta Sinner

Inizialmente previsto per le 19, il match tra Sinner e Mensik rischia di iniziare ben più tardi. È infatti in corso un combattutissimo Alcaraz-Kachanov con il russo che si è aggiudicato il primo set al tie-break.

18:39

Fuori dal campo

Nessuna crisi: Laila Hasanovic sta a Doha con Sinner. LEGGI DI PIU'

18:33

Sinner e Alcaraz a Doha

I due si sono già affrontati in una sfida di pesca in Qatar. LEGGI TUTTO

18:23

Ansia Sinner

Le parole di Jannik da Doha sono particolari. APPROFONDISCI

18:15

Anche Alcaraz in corsa

Nel tabellone non si ferma Carlos Alcaraz che, nonostante un secondo set complesso (era sotto 2-5), ha superato il francese Royer 6-3 7-5 negli ottavi. Lo spagnolo affronterà oggi nei quarti il russo Khachanov

18:07

I precedenti

Non ci sono precedenti tra Sinner e Mensik, ma il match promette spettacolo a palla ferma

18:03

Il percorso di Jannik

Sinner arriva all'appuntamento con i quarti di finale dopo aver superato all'esordio a Doha un altro ceco (Tomas Machac) e agli ottavi l'australiano Alexei Popyrin, battuto in due set con il punteggio di 6-3 7-5

18:00

Sinner in campo a Doha, orario e tv

La partita di Jannik è in agenda alle ore 19 circa. Si potrà seguire in diretta televisiva e in esclusiva su SkySport. In streaming sull'app SkyGo e su NOW

Doha, Qatar