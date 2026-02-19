Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
Non iniziato2/19/2026, ore 7:00:
Jakub Mensik Ranking: 16
0
0
Jannik Sinner Ranking: 2

Sinner diretta Atp Doha: segui la sfida con Mensik di oggi live

L'azzurro sfida il baby talento nei quarti di finale nel torneo organizzato in Qatar: tutti gli aggironamenti
4 min
TagssinnerAtp Dohamensik
Aggiorna

Missione semifinale per Sinner. Oggi, nei quarti dell'Atp Doha, Jannik se la vedrà con il numero 16 del mondo Jakub Mensik. Si tratta di una partita che in Qatar speravano di vedere fin dal sorteggio: l’enfant prodige del tennis ceco contro il campionissimo azzurro, che nel turno precedente ha eliminato Popyrin. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta. 

 

19:25

Il percorso di Mensik a Doha

Jakub Mensik ha debuttato con una sofferta vittoria sul britannico Jan Choiski, che si è arreso solamente al terzo set (6-7, 6-2, 6-4), poi ha superato in scioltezza il cinese Zhizhen Zhang con un perentorio 6-3, 6-2.

19:16

Così Sinner è arrivato ai quarti di Doha

Jannik Sinner è tornato in campo dopo gli Australian Open, debuttando a Doha contro una altro ceco, Tomas Machac, eliminato con un secco 6-1, 6-4. Ieri invece, il numero 2 del Mondo, si è sbarazzato di Alexei Popyrin, superato per 6-3, 7-5.

18:54

Alcaraz sotto di un set, slitta Sinner

Inizialmente previsto per le 19, il match tra Sinner e Mensik rischia di iniziare ben più tardi. È infatti in corso un combattutissimo Alcaraz-Kachanov con il russo che si è aggiudicato il primo set al tie-break.

18:39

Fuori dal campo

Nessuna crisi: Laila Hasanovic sta a Doha con Sinner. LEGGI DI PIU'  

18:33

Sinner e Alcaraz a Doha

I due si sono già affrontati in una sfida di pesca in Qatar. LEGGI TUTTO 

18:23

Ansia Sinner

Le parole di Jannik da Doha sono particolari. APPROFONDISCI 

18:15

Anche Alcaraz in corsa

Nel tabellone non si ferma Carlos Alcaraz che, nonostante un secondo set complesso (era sotto 2-5), ha superato il francese Royer 6-3 7-5 negli ottavi. Lo spagnolo affronterà oggi nei quarti il russo Khachanov 

18:07

I precedenti

Non ci sono precedenti tra Sinner e Mensik, ma il match promette spettacolo a palla ferma 

18:03

Il percorso di Jannik

Sinner arriva all'appuntamento con i quarti di finale dopo aver superato all'esordio a Doha un altro ceco (Tomas Machac) e agli ottavi l'australiano Alexei Popyrin, battuto in due set con il punteggio di 6-3 7-5

18:00

Sinner in campo a Doha, orario e tv

La partita di Jannik è in agenda alle ore 19 circa. Si potrà seguire in diretta televisiva e in esclusiva su SkySport. In streaming sull'app SkyGo e su NOW 

 Doha, Qatar  

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

