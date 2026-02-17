Nessuna crisi: Laila Hasanovic a Doha da Sinner, il gesto per Jannik

Jannik Sinner e Laila Hasanovic non stanno attraversando alcun momento di crisi. I rumors si erano diffusi dopo l'assenza della modella danese in Australia e qualcuno aveva ipotizzato che il numero 2 al mondo e la sua fidanzata si fossero presi una pausa di riflessione. A nulla erano valse le spiegazioni della ragazza, la quale aveva precisato di non poter volare a Melbourne, dall'altra parte del mondo, per questioni di lavoro. Nel mese di gennaio era infatti impegnata sulle passerelle più importanti d'Europa: prima ha sfilato alla Parigi Fashion Week, in Francia, e poi alla Copenaghen Fashion Week, in Danimarca. Non appena ha avuto modo, tuttavia, è tornata a supportare da vicino il suo fidanzato. Lo ha fatto in Qatar, in occasione dell'ATP 500 di Doha.