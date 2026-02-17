Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Nessuna crisi: Laila Hasanovic a Doha da Sinner, il gesto per Jannik

Assente all'Australian Open, la modella danese è tornata a sedere nel box dell'azzurro: non è passata inosservata la sua presenza in Qatar
3 min
Tagsjannik sinner

Jannik Sinner e Laila Hasanovic non stanno attraversando alcun momento di crisi. I rumors si erano diffusi dopo l'assenza della modella danese in Australia e qualcuno aveva ipotizzato che il numero 2 al mondo e la sua fidanzata si fossero presi una pausa di riflessione. A nulla erano valse le spiegazioni della ragazza, la quale aveva precisato di non poter volare a Melbourne, dall'altra parte del mondo, per questioni di lavoro. Nel mese di gennaio era infatti impegnata sulle passerelle più importanti d'Europa: prima ha sfilato alla Parigi Fashion Week, in Francia, e poi alla Copenaghen Fashion Week, in Danimarca. Non appena ha avuto modo, tuttavia, è tornata a supportare da vicino il suo fidanzato. Lo ha fatto in Qatar, in occasione dell'ATP 500 di Doha.

Il gesto di Laila Hasanovic per Sinner

Durante l'incontro di primo turno che ha visto Jannik travolgere il ceco Tomas Machac in appena 69 minuti, le telecamere hanno inquadrato il box dell'azzurro. Oltre ai soliti Simone Vagnozzi e Darren Cahill, non è passata inosservata la presenza della sua fidanzata, immortalata mentre applaudiva sorridente, sfoggiando un vistoso anello al dito medio della mano sinistra. A un giocatore molto metodico e attento ai dettagli come Sinner, non potrà che aver fatto piacere vedere la ragazza nel suo angolo, specialmente dopo che lo aveva visto da vicino trionfare nell'ATP 500 di Vienna e alle ATP Finals di Torino. Una volta in Qatar, poi, Laila ha avuto modo di trascorrere del tempo anche con alcune sue amiche. Come testimoniato da un video postato sui social, ha infatti passato parte del pomeriggio di martedì in compagnia di Emilia Bte, modella tedesca da oltre un milione di followers su Instagram. Quindi non solo Sinner, ma anche un po' di vita da amica mentre il fidanzato si allena. Gesti semplici e discreti, che non sono passati inosservati dai fan di Jannik.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Montepremi milionario a Doha per Sinner e AlcarazSinner e Alcaraz a pesca insieme: grandi risate

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS