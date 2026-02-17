Nessuna crisi: Laila Hasanovic a Doha da Sinner, il gesto per Jannik
Jannik Sinner e Laila Hasanovic non stanno attraversando alcun momento di crisi. I rumors si erano diffusi dopo l'assenza della modella danese in Australia e qualcuno aveva ipotizzato che il numero 2 al mondo e la sua fidanzata si fossero presi una pausa di riflessione. A nulla erano valse le spiegazioni della ragazza, la quale aveva precisato di non poter volare a Melbourne, dall'altra parte del mondo, per questioni di lavoro. Nel mese di gennaio era infatti impegnata sulle passerelle più importanti d'Europa: prima ha sfilato alla Parigi Fashion Week, in Francia, e poi alla Copenaghen Fashion Week, in Danimarca. Non appena ha avuto modo, tuttavia, è tornata a supportare da vicino il suo fidanzato. Lo ha fatto in Qatar, in occasione dell'ATP 500 di Doha.
Il gesto di Laila Hasanovic per Sinner
Durante l'incontro di primo turno che ha visto Jannik travolgere il ceco Tomas Machac in appena 69 minuti, le telecamere hanno inquadrato il box dell'azzurro. Oltre ai soliti Simone Vagnozzi e Darren Cahill, non è passata inosservata la presenza della sua fidanzata, immortalata mentre applaudiva sorridente, sfoggiando un vistoso anello al dito medio della mano sinistra. A un giocatore molto metodico e attento ai dettagli come Sinner, non potrà che aver fatto piacere vedere la ragazza nel suo angolo, specialmente dopo che lo aveva visto da vicino trionfare nell'ATP 500 di Vienna e alle ATP Finals di Torino. Una volta in Qatar, poi, Laila ha avuto modo di trascorrere del tempo anche con alcune sue amiche. Come testimoniato da un video postato sui social, ha infatti passato parte del pomeriggio di martedì in compagnia di Emilia Bte, modella tedesca da oltre un milione di followers su Instagram. Quindi non solo Sinner, ma anche un po' di vita da amica mentre il fidanzato si allena. Gesti semplici e discreti, che non sono passati inosservati dai fan di Jannik.