Sinner in Australia senza la sua fidanzata Laila: l'assenza in tribuna e quei commenti ironici ai look di Jannik
Jannik Sinner può essere soddisfatto finora del suo percorso agli Australian Open. Nonostante le difficoltà nel match di terzo turno contro Eliot Spizzirri, è riuscito a qualificarsi per le semifinali senza grande difficoltà e si è confermato il favorito per il titolo. Sono ovviamente contenti anche i suoi fan, a cui però non è sfuggito un dettaglio extra campo. A Melbourne non è presente Laila Hasanovic, fidanzata di Sinner. Non farebbe notizia se non fosse che nei tornei più importanti non era mai mancata nel 2025. I più attenti ricorderanno infatti la sua presenza sugli spalti del Roland Garros per la finale persa contro Carlos Alcaraz, di Wimbledon per il primo trionfo sui prati londinesi e infine a Torino per l'ultima vittoria dell'anno, alle Nitto ATP Finals. La domanda sorge quindi spontanea: Jannik Sinner e Laila Hasanovic si sono lasciati?
Perché Laila Hasanovic non è presente agli Australian Open?
Nessuna crisi tra i due, che rimangono felicemente fidanzati, anzi c'è chi ipotizza persino un imminente matrimonio. Il vero motivo dietro l'assenza di Laila a Melbourne è il suo lavoro. Essendo una modella, era impegnata in Europa e non poteva permettersi di volare dall'altra parte del mondo. Proprio mentre Sinner vinceva i suoi match all'Australian Open, la ragazza danese sfilava alla Paris Fashion Week e poi alla Copenaghen Fashion Week. Laila però non si è dimenticata di Jannik e lo ha dimostrato un like lasciato al commento di un utente su TikTok. Quest'ultimo non apprezzava particolarmente - per usare un eufemismo - i look sfoggiati in campo da Sinner e ha lanciato un ironico appello a Laila affinché lo aiutasse a sceglierne di migliori per questi grandi tornei.