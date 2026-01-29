Sinner in Australia senza la sua fidanzata Laila: l'assenza in tribuna e quei commenti ironici ai look di Jannik

Jannik Sinner può essere soddisfatto finora del suo percorso agli Australian Open. Nonostante le difficoltà nel match di terzo turno contro Eliot Spizzirri, è riuscito a qualificarsi per le semifinali senza grande difficoltà e si è confermato il favorito per il titolo. Sono ovviamente contenti anche i suoi fan, a cui però non è sfuggito un dettaglio extra campo. A Melbourne non è presente Laila Hasanovic, fidanzata di Sinner. Non farebbe notizia se non fosse che nei tornei più importanti non era mai mancata nel 2025. I più attenti ricorderanno infatti la sua presenza sugli spalti del Roland Garros per la finale persa contro Carlos Alcaraz, di Wimbledon per il primo trionfo sui prati londinesi e infine a Torino per l'ultima vittoria dell'anno, alle Nitto ATP Finals. La domanda sorge quindi spontanea: Jannik Sinner e Laila Hasanovic si sono lasciati?