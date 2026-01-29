Corriere dello Sport.it
giovedì 29 gennaio 2026
Sinner in Australia senza la sua fidanzata Laila: l'assenza in tribuna e quei commenti ironici ai look di Jannik

Jannik continua a vincere a Melbourne, ma la sua ragazza non è presente nel box: il motivo e l'indizio social che svela la verità
jannik sinner
Australian Open

Jannik Sinner può essere soddisfatto finora del suo percorso agli Australian Open. Nonostante le difficoltà nel match di terzo turno contro Eliot Spizzirri, è riuscito a qualificarsi per le semifinali senza grande difficoltà e si è confermato il favorito per il titolo. Sono ovviamente contenti anche i suoi fan, a cui però non è sfuggito un dettaglio extra campo. A Melbourne non è presente Laila Hasanovic, fidanzata di Sinner. Non farebbe notizia se non fosse che nei tornei più importanti non era mai mancata nel 2025. I più attenti ricorderanno infatti la sua presenza sugli spalti del Roland Garros per la finale persa contro Carlos Alcaraz, di Wimbledon per il primo trionfo sui prati londinesi e infine a Torino per l'ultima vittoria dell'anno, alle Nitto ATP Finals. La domanda sorge quindi spontanea: Jannik Sinner e Laila Hasanovic si sono lasciati?

Perché Laila Hasanovic non è presente agli Australian Open?

Nessuna crisi tra i due, che rimangono felicemente fidanzati, anzi c'è chi ipotizza persino un imminente matrimonio. Il vero motivo dietro l'assenza di Laila a Melbourne è il suo lavoro. Essendo una modella, era impegnata in Europa e non poteva permettersi di volare dall'altra parte del mondo. Proprio mentre Sinner vinceva i suoi match all'Australian Open, la ragazza danese sfilava alla Paris Fashion Week e poi alla Copenaghen Fashion Week. Laila però non si è dimenticata di Jannik e lo ha dimostrato un like lasciato al commento di un utente su TikTok. Quest'ultimo non apprezzava particolarmente - per usare un eufemismo - i look sfoggiati in campo da Sinner e ha lanciato un ironico appello a Laila affinché lo aiutasse a sceglierne di migliori per questi grandi tornei.

