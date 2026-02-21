Agassi risponde sulla rivalità tra Sinner e Alcaraz, poi vede Cahill e su Instagram....

Ospite in Brasile per l'ATP 500 di Rio de Janeiro, Andre Agassi ha rilasciato un'intervista a Veja in cui ha affrontato diversi temi, tra cui la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. "Sono molto grato di aver giocato nell'epoca in cui ho giocato. Questo è il loro momento" ha scherzato l'ex numero uno al mondo, per poi tornare serio. "L'ascesa di Carlos è impressionante. Unisce molte delle grandi qualità di Roger, Rafa e Novak. Dall'altra parte, la potenza dei colpi di Jannik è spaventosa. La forza e la costanza che dimostra sono eccezionali. È anche sorprendentemente alto e il suo movimento è incredibile per la sua stazza. Sono due giocatori capaci di affermarsi come talenti generazionali ed è un piacere vederli competere e portare il gioco a un livello superiore".