Agassi risponde sulla rivalità tra Sinner e Alcaraz, poi vede Cahill e su Instagram....
Ospite in Brasile per l'ATP 500 di Rio de Janeiro, Andre Agassi ha rilasciato un'intervista a Veja in cui ha affrontato diversi temi, tra cui la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. "Sono molto grato di aver giocato nell'epoca in cui ho giocato. Questo è il loro momento" ha scherzato l'ex numero uno al mondo, per poi tornare serio. "L'ascesa di Carlos è impressionante. Unisce molte delle grandi qualità di Roger, Rafa e Novak. Dall'altra parte, la potenza dei colpi di Jannik è spaventosa. La forza e la costanza che dimostra sono eccezionali. È anche sorprendentemente alto e il suo movimento è incredibile per la sua stazza. Sono due giocatori capaci di affermarsi come talenti generazionali ed è un piacere vederli competere e portare il gioco a un livello superiore".
L'incontro con Cahill
A proposito di Sinner, di recente Darren Cahill ha pubblicato una serie di foto sul suo profilo Instagram in cui sedeva a un tavolo e al suo fianco c'era proprio Andre Agassi. Non si trattava di una coincidenza dato che in realtà i due stanno lavorando, insieme al colosso informatico IBM, a un'applicazione volta ad aiutare i tennisti amatoriali. Grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale, chiunque potrà chiedere dei consigli in termini di tattica o di attrezzatura. Ad addestrare l'IA è statto proprio Cahill, che negli anni si è affermato come uno dei coach migliori al mondo - avendo allenato diversi numeri uno al mondo - e dovrebbe essere ufficialmente lanciata verso l'autunno. Per il futuro l'obiettivo è quello di estenderla anche ad altri sport di racchetta come padel e pickleball.