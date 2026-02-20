L'allenatore individua la vera differenza tra Sinner e Alcaraz: "Carlos si diverte, Jannik invece..."

C'è bisogno di divertirsi in campo per giocare bene e vincere? A porsi questa domanda è Patrick Mouratoglou, celebre allenatore di tennis, in un post su LinkedIn. In particolare ha analizzato la differenza tra i due migliori giocatori al mondo, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, i quali hanno un atteggiamento molto diverso quando scendono in campo. "Durante gli Australian Open, qualcuno ha scritto nella mia live su Twitch: "Alcaraz è l'unico giocatore che sembra davvero divertirsi". E io ho risposto: penso che tu abbia ragione. Per Carlos divertirsi non è un vantaggio. È una chiave. Quando si diverte, è rilassato. Quando è libero, è creativo. Quando è creativo, è imprevedibile. Ma quando non si diverte, diventa teso. Commette altri errori non forzati. Perde quella creatività che lo rende speciale. Per lui, la gioia è performance. Ma non tutti funzionano allo stesso modo" sostiene Mouratoglou. Differente, ad esempio, il discorso per quanto riguarda Sinner.