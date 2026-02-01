Alcaraz si inchina a Djokovic e Nadal: l'emozionante dedica dopo il trionfo agli Australian Open

Alcaraz, il discorso dopo il trionfo è per Djokovic, Nadal e il suo team

"Novak si merita una grandissima ovazione - inizia così il discorso di Carlos Alcaraz con il trofeo in mano -. Tu parli delle cose straordinarie che sto facendo, ma quello che fai tu mi ispira ogni giorno. Giochi un tennis fantastico, è un onore condividere il campo e lo spogliatoio con te, grazie per tutto quello che hai fatto e che fai: sei una grandissima ispirazione. E sono d'accordo con te: fa strano vedere Nadal in tribuna, credo sia la prima volta. È stato un grande onore giocare davanti a te e condividere con te gli allenamenti. Grazie per essere venuto. Un grazie anche a tutti gli organizzatori per rendere possibile l'impossibile, ogni anno migliorate e ci fate sentire a nostro agio. Sono felicissimo ogni anno di tornare. E ringrazio tutte le persone che mi hanno spinto nei momenti più difficili. Non vedo l'ora di tornare il prossimo anno. Solo il mio team sa quanto ho lavorato duro e sognato per arrivare a questo momento. La preparazione è stata una grande montagna russa, ma abbiamo tenuto la testa bassa e lavorato duro. Sono molto grato per ognuno di voi. Questo trofeo è vostro".