Atp Acapulco, esordio vincente per Cobolli e Bellucci: battuti Pacheco Mendez e Hijikata

ACAPULCO (MESSICO) - Flavio Cobolli e Mattia Bellucci superano il primo turno dell''Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC', il torneo Atp 500 in scena sul duro all'Arena GNP Seguros di Acapulco, in Messico (con montepremi totale pari a 2.469.450 dollari). Il tennista romano, numero 20 del mondo e quinta testa di serie del tabellone, piega con un doppio 7-6 (3) - dopo due ore di battaglia - il ventenne padrone di casa Rodrigo Pacheco Mendez, 218 del ranking internazionale, in tabellone grazie a una wild card, capace di raggiungere i quarti di finale lo scorso anno ad Acapulco. Ora, al secondo turno, Flavio se la vedrà con il ceco Dalibor Svrcina (n.123 Atp). Sorride anche l'altro azzurro in tabellone, Mattia Bellucci: il tennista lombardo, n.110 del mondo, centra la prima vittoria nel circuito internazionale del 2026 battendo per 7-6 (5), 6-3 il lucky loser australiano Rinky Hijikata, numero 115 del ranking Atp, entrato in tabellone al posto dello statunitense Sebastian Korda, fresco vincitore del torneo di Delray Beach. Agli ottavi di finale Mattia affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, 14° giocatore della classifica internazionale e testa di serie numero 4 del seeding.