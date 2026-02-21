Cobolli e la decisione shock per ritrovarsi: "Ho tolto Instagram e Tik Tok dal telefono". Poi la dichiarazione alla fidanzata

Il sorriso ha fatto da padrone sul volto di Flavio Cobolli dopo il successo in tre set ai danni di Coleman Wong che gli ha regalato l'accesso alla semifinale dell' ATP 250 di Delray Beach , la prima a livello ATP dallo scorso maggio. Non è stato infatti un inizio di stagione semplice per l'azzurro, che arrivava in Florida reduce da quattro sconfitte consecutive - particolarmente preoccupante quella più recente, contro Pinnington Jones a Dallas in meno di un'ora - e voleva a tutti i costi riscattarsi. Come rivelato nell'intervista post-match, le ha provate davvero tutte per ritrovarsi: " Per un paio di settimane ho diceso di disinstallare le app di Instagram e TikTok dal telefono . A volte è necessario: trascorrere troppo tempo davanti a uno schermo non è il massimo. Ma sicuramente tornerò".

Cobolli e la dichiarazione alla fidanzata

Intervenuto in mixed zone, a Flavio è stato poi chiesto dell'importanza della presenza della sua fidanzata Matilde. La risposta ha conquistato tutti: "Non so dire se mi abbia aiutato o meno a raggiungere la semifinale. Ma per la mia salute mentale è stata senz'altro molto preziosa. Sta con me tutto il giorno e mi conosco bene: sa quando parlarmi e quando ho bisogno del mio tempo. È davvero bello che stia con me questa settimana. A breve comincerà a lavorare, quindi sono gli ultimi 5-6 giorni che possiamo trascorrere insieme. Non posso dire altro che 'grazie, Mati'". Infine, Cobolli ha pronunciato una frase che non è passata inosservata e che molti utenti sui social hanno apprezzato per la sua dolcezza: "Sono sicuro che sarà la mia ragazza per il resto della mia vita".