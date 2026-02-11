Cobolli, cosa sta succedendo? Perde ancora e i tifosi si interrogano: l'inizio di stagione è pessimo

Piove sul bagnato per Flavio Cobolli , che all’esordio nell’ATP 500 di Dallas ha subito la quarta sconfitta consecutiva. Stenta a decollare la stagione dell’azzurro, vittorioso nel primo match disputato - in United Cup contro Stan Wawrinka - ma poi sempre ko. Se in Australia contro Fery aveva l’attenuante dei problemi di stomaco e a Montpellier contro Nardi quella di un avversario che è la sua bestia nera (4-0 i precedenti), per la sconfitta in Texas non ci sono scuse . Accreditato della quarta testa di serie, il romano ha ceduto il passo al britannico Jack Pinnington Jones (numero 181 ATP, proveniente dalle qualificazioni) con un doppio 6-2 in appena 54 minuti . Un ko allarmante sotto tutti i punti di vista che ha fatto preoccupare i tanti tifosi italiani. Anche se il momento di forma è davvero pessimo, c’è il precedente del 2025 che lascia ben sperare.

Cobolli: le differenze con il 2025 e i prossimi tornei

Flavio si era trovato in una situazione identica già lo scorso anno, quando perse ben otto partite consecutive e solamente con l’avvento della stagione su terra rossa riuscì a riscattarsi, vincendo il titolo a Bucarest, in Romania. Indubbiamente ci si aspettava che a distanza di dodici mesi avesse imparato la lezione e che la sua annata iniziasse meglio, fatto sta che ciò che è successo non si può cambiare e fa ormai parte del passato. A Cobolli non resta dunque che guardare avanti e continuare a lavorare duramente per cercare di uscire da questo momento complicato. Proverà a riscattarsi già la prossima settimana in occasione dell’ATP 250 di Delray Beach, sul cemento statunitense. Poi volerà in Messico per l’ATP 500 di Acapulco, quindi nuovamente negli States per i Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Ovviamente avrebbe voluto cominciare diversamente la stagione e approfittare di questi mesi in cui non aveva punti da difendere per guadagnare posizioni nel ranking. Essendo però solo a febbraio, nulla è perduto né compromesso.