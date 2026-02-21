Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 21 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cobolli-Korda, semifinale Atp Delray Beach: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Prosegue il cammino in Florida di Flavio, reduce dal successo in tre set ai danni di Wong: ecco tutto quello che c'è da sapere sul suo prossimo impegno
2 min
TagsFlavio Cobolli

Dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, Flavio Cobolli si è finalmente ritrovato. Merito della Florida dato che ha vinto due match e si è qualificato per le semifinali dell'ATP 250 di Delray Beach. Dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, il romano ha superato il francese Terence Atmane - sfoggiando anche un nuovo tatuaggio a fine partita - e si è poi ripetuto contro l'hongkonghese Coleman Wong. A separarlo dall'atto conclusivo del torneo c'è un beniamino di casa nonché suo amico, Sebastian Korda, in grado di eliminare tennisti del calibro di McDonald, Michelsen e soprattutto Casper Ruud.

Cobolli-Korda, orario e quando si gioca

La partita tra Flavio Cobolli e Sebastian Korda è in programma sabato 21 febbraio alle ore 21:00.

I precedenti tra Cobolli e Korda

L'americano ha vinto entrambi gli incontri disputati: sono andati in scena tutti e due nel 2024 (Madrid e Washington) e si sono risolti in tre set.

Dove vedere in tv Cobolli-Korda

Il match tra Cobolli e Korda, valido per la semifinale dell'ATP 250 di Delray Beach, sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis come canale di riferimento. L'incontro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati e scaricabile tramite gli store Apple e Android.

Atp Delray Beach, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 7.510 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 12.835 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 21.155 (50 punti)

SEMIFINALE – $ 36.520 (100 punti)

FINALE – $ 62.115 (150 punti)

VINCITORE – $ 106.460 (250 punti)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Agassi risponde sulla rivalità tra Sinner e AlcarazSinner, la netta analisi dei giornali spagnoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS