Cobolli-Korda, semifinale Atp Delray Beach: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative , Flavio Cobolli si è finalmente ritrovato. Merito della Florida dato che ha vinto due match e si è qualificato per le semifinali dell' ATP 250 di Delray Beach . Dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, il romano ha superato il francese Terence Atmane - sfoggiando anche un nuovo tatuaggio a fine partita - e si è poi ripetuto contro l'hongkonghese Coleman Wong. A separarlo dall'atto conclusivo del torneo c'è un beniamino di casa nonché suo amico, Sebastian Korda , in grado di eliminare tennisti del calibro di McDonald, Michelsen e soprattutto Casper Ruud.

Cobolli-Korda, orario e quando si gioca

La partita tra Flavio Cobolli e Sebastian Korda è in programma sabato 21 febbraio alle ore 21:00.

I precedenti tra Cobolli e Korda

L'americano ha vinto entrambi gli incontri disputati: sono andati in scena tutti e due nel 2024 (Madrid e Washington) e si sono risolti in tre set.

Dove vedere in tv Cobolli-Korda

Il match tra Cobolli e Korda, valido per la semifinale dell'ATP 250 di Delray Beach, sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis come canale di riferimento. L'incontro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati e scaricabile tramite gli store Apple e Android.

Atp Delray Beach, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 7.510 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 12.835 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 21.155 (50 punti)

SEMIFINALE – $ 36.520 (100 punti)

FINALE – $ 62.115 (150 punti)

VINCITORE – $ 106.460 (250 punti)