Cobolli e Bellucci volano ai quarti ad Acapulco. Derby azzurro in Cile tra Darderi e Pellegrino
Tennisti azzurri in evidenza in Messico e in Cile. Flavio Cobolli (n.20 del mondo e quinta testa di serie del tabellone) stacca il pass per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Acapulco dopo aver sconfitto in due set il ceco Dalibor Srvcina (n.123 Atp) con un doppio 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Tra i migliori otto del torneo messicano c'è anche un altro italiano, Mattia Bellucci: il giocatore lombardo, n.110 del ranking internazionale, ha avuto la meglio sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.14 della classifica mondiale e quarto favorito del seeding) con un netto 6-3, 6-3 in un'ora e 15' di match.
Atp Santiago del Cile: derby azzurro tra Darderi e Pellegrino
Dominio Italia anche all'Atp 250 di Santiago del Cile: Luciano Darderi (n.21 del mondo e seconda testa di serie del tabellone) avanza ai quarti di finale dell'Open cileno dopo aver superato in tre set l'argentino Mariano Navone (6-3, 3-6, 6-4): si giocherà l'approdo in semifinale con l'altro azzurro nel main draw, Andrea Pellegrino (n.137 Atp) che ha superato in tre set - 7-6 (3), 6-7 (2), 6-3 - un altro argentino, Francisco Comesana, n.82 del ranking e settimo giocatore del seeding, dopo una battaglia di quasi tre ore.