Cobolli e Bellucci volano ai quarti ad Acapulco. Derby azzurro in Cile tra Darderi e Pellegrino

Tennisti azzurri in evidenza in Messico e in Cile. Flavio Cobolli (n.20 del mondo e quinta testa di serie del tabellone) stacca il pass per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Acapulco dopo aver sconfitto in due set il ceco Dalibor Srvcina (n.123 Atp) con un doppio 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Tra i migliori otto del torneo messicano c'è anche un altro italiano, Mattia Bellucci: il giocatore lombardo, n.110 del ranking internazionale, ha avuto la meglio sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.14 della classifica mondiale e quarto favorito del seeding) con un netto 6-3, 6-3 in un'ora e 15' di match.