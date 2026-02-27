Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner e il brutto inizio del 2026: Jannik salta la sfilata di Gucci, niente Milano con la fidanzata. E su Sanremo...

Mentre si diffonde la voce che il campione avrebbe un'altra volta detto no al Festivale (fake news) lui rinuncia alla settimana della moda per restare concentrato solo sul tennis
Chiara Zucchelli
2 min

INVIATA A SANREMO - A Milano lo aspettavano tutti, soprattutto perché due giorni fa è arrivata la fidanzata Laila Hasanovic. Ma lei fa la modella, Jannik Sinner il tennista e nel 206, tra Melbourne e Doha, non ha neppure iniziato benissimo. Ecco perché il campione azzurro ha detto no alle sfilate di Gucci, suo sponsor praticamente da sempre. Niente sfilata targata Denma, attesissima, ma un video messaggio in cui Sinner comunica la sua assenza e si dice dispiaciuto di non essere lì. Già, ma dove si trova? Il campione azzurro si sta allenando perché mercoledì 4 marzo inizia il torneo di Indian Wells, primo master mille americano. In questo momento non ha tempo e modo di pensare ad altro che non sia il tennis.

Sinner e le fake news su Sanremo

In tutto questo, come d'abitudine ormai, si diffonde la voce che Carlo Conti, come Amadeus prima di lui, lo abbia invitato al Festival. Ma se è vero che Amadeus ci aveva provato, Conti no. A Sinner non sono state fatte proposte ufficiali, il suo pensiero, da tempo, è ben chiaro a tutti. D'altronde, non si è fatto vedere neppure per un secondo a Milano-Cortina, a parte un evento con uno sponsor, figuriamoci Sanremo. Tra l'altro in date che male, malissimo, si sposano con i suoi impegni.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

De Minaur e l'incubo SinnerWawrinka e il giudizio su Sinner e Alcaraz

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS