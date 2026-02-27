Sinner e il brutto inizio del 2026: Jannik salta la sfilata di Gucci, niente Milano con la fidanzata. E su Sanremo...

INVIATA A SANREMO - A Milano lo aspettavano tutti, soprattutto perché due giorni fa è arrivata la fidanzata Laila Hasanovic. Ma lei fa la modella, Jannik Sinner il tennista e nel 206, tra Melbourne e Doha, non ha neppure iniziato benissimo. Ecco perché il campione azzurro ha detto no alle sfilate di Gucci, suo sponsor praticamente da sempre. Niente sfilata targata Denma, attesissima, ma un video messaggio in cui Sinner comunica la sua assenza e si dice dispiaciuto di non essere lì. Già, ma dove si trova? Il campione azzurro si sta allenando perché mercoledì 4 marzo inizia il torneo di Indian Wells, primo master mille americano. In questo momento non ha tempo e modo di pensare ad altro che non sia il tennis.