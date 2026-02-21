Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 21 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bertolucci sull'inattesa sconfitta di Sinner: "Non è una tragedia, ma di sicuro non è più..." 

L'ex tennista italiano ha commentato il ko subito da Jannik nei quarti dell'ATP 500 di Doha contro il ceco Jakub Mensik, predicando calma
2 min
Tagspaolo bertoluccijannik sinner

"La sconfitta di Jannik Sinner non è una tragedia". A dirlo è Paolo Bertolucci, che ai microfoni dell'Ansa ha commentato il ko del tennista azzurro nei quarti di finale dell'ATP 500 di Doha contro il ceco Jakub Mensik. Una battuta d'arresto inaspettata ma che non deve destare eccessiva preoccupazione. "Di momenti così ce ne sono tanti in una carriera e anche in una singola stagione. Ciò che conta è che adesso sappia cosa fare. Dalle sue parole direi che lo sa" ha spiegato. In seguito ha riscontrato una similitudine con la sconfitta per mano di Novak Djokovic nella semifinale dell'Australian Open: "Se vediamo il quinto set perso con Nole e il terzo perso con Mensik, é mancato un po' di ardore. Ha sicuramente momenti dove è meno lucido".

Bertolucci. "Sinner non è più..."

Proseguendo nell'analisi del ko, il vincitore della Coppa Davis nel 1976 ha aggiunto: "Penso che nella sconfitta di Jannik non ci sia solo un singolo e semplice motivo, ma sono diverse le concause. Sicuramente non è spavaldo com'era lo scorso anno. Probabilmente sta immettendo nuove soluzioni nel suo gioco ed evidentemente non le ha ancora assimilate. Allo stesso tempo è probabile che abbia caricato molto la preparazione e sia un pochino imballato". Infine, Bertolucci ha dato i giusti meriti a Jakub Mensik, sottolineando che se Sinner ha perso è anche per via del giocatore che c'era dall'altra parte della rete: "La gente si chiede chi sia Mensik, ma è un signor giocatore che ha vinto già un 'mille' e che quando è bello centrato fa paura".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Berrettini eliminato a Rio, addio al montepremi milionarioLa frase di Alcaraz a sorpresa sulla crisi di Sinner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS