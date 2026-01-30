Sinner-Djokovic diretta Australian Open: segui la semifinale, tennis oggi LIVE
Poteva essere, e per certi versi avrebbe dovuto essere, il giorno di uno storico derby tutto italiano, invece la beffa patita da Lorenzo Musetti, metterà ancora una volta l'uno di fronte all'altro Jannik Sinner e Novak Djokovic, che a Melbourne si sfideranno nella seconda semifinale degli Australian Open, dopo il match tra Alcaraz e Zverev. L'azzurro (vincitore delle ultime due edizioni) cerca la terza finale consecutiva nel primo Slam della stagione, il serbo spera di riuscire ad interrompere una lunga striscia negativa contro il numero 2 del mondo. Segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport-Stadio.
9:05
La domanda su Sinner e Alcaraz infastidisce Djokovic
8:56
Kyrgios senza pietà con Sinner: "Alcaraz vince gli Australian Open e..."
8:48
Ferrero, il clamoroso messaggio per Sinner
8:37
Sono 10 i precedenti tra l'azzurro e il serbo: il bilancio
Sono 10 i precedenti tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, con un bilancio di 6-4 in favore dell'azzurro. Il serbo ha vinto le prime tre sfide (nel 2021 ai 16esimi di Montecarlo, poi ai quarti di Wimbledon nel 2022 e ancora a Wimbledon ma in semifinale nel 2023) e poi la quinta (nella finale delle Atp Finals 2023). L'azzurro si è imposto per la prima volta nel Round Robin delle Atp Finals 2023 e poi ha vinto le ultime quattro partite contro Djokovic: in semifinale di Davis 2023, in semifinale degli Australian Open 2023, in finale a Shanghai 2024 e in semifinale nel Roland Garros 2025.
8:29
Sinner contro Djokovic: la previsione dell'AI
8:22
Jannik in Australia senza la sua fidanzata Laila
8:16
Sinner-Djokovic, come vederla in tv e in streaming
