Sinner-Djokovic diretta Australian Open: segui la semifinale, tennis oggi LIVE

Poteva essere, e per certi versi avrebbe dovuto essere, il giorno di uno storico derby tutto italiano, invece la beffa patita da Lorenzo Musetti , metterà ancora una volta l'uno di fronte all'altro Jannik Sinner e Novak Djokovic , che a Melbourne si sfideranno nella seconda semifinale degli Australian Open , dopo il match tra Alcaraz e Zverev . L'azzurro (vincitore delle ultime due edizioni) cerca la terza finale consecutiva nel primo Slam della stagione, il serbo spera di riuscire ad interrompere una lunga striscia negativa contro il numero 2 del mondo. Segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport-Stadio.

9:05

8:56

8:48

8:37

Sono 10 i precedenti tra l'azzurro e il serbo: il bilancio

Sono 10 i precedenti tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, con un bilancio di 6-4 in favore dell'azzurro. Il serbo ha vinto le prime tre sfide (nel 2021 ai 16esimi di Montecarlo, poi ai quarti di Wimbledon nel 2022 e ancora a Wimbledon ma in semifinale nel 2023) e poi la quinta (nella finale delle Atp Finals 2023). L'azzurro si è imposto per la prima volta nel Round Robin delle Atp Finals 2023 e poi ha vinto le ultime quattro partite contro Djokovic: in semifinale di Davis 2023, in semifinale degli Australian Open 2023, in finale a Shanghai 2024 e in semifinale nel Roland Garros 2025.

8:29

8:22

8:16

Melbourne (Australia)