Sinner-Shelton diretta Australian Open: segui i quarti in diretta. Tennis oggi live

10:55

Sinner ok: 6-3, 4-2

Nessuna esitazione o quasi per Sinner al servizio che lascia un solo punto allo statunitense.

10:51

Shelton a zero: 6-3, 3-2

Primo game vinto "a zero" da Shelton.

10:50

Sinner annulla tre palle break: 6-3, 3-1

Stavola Sinner deve sudare assai con il servizio a favore: annulla tre palle break a Shelton prima di aggiudicarsi il quarto game del secondo set.

10:38

Break di Sinner: 6-3, 2-1

Shelton perde il servizio ai vantaggi: Sinner approfitta di un dritto a rete dell'americano e si ritrova in vantaggio di un break anche nel secondo set.

10:33

La risposta di Sinner: 6-3, 1-1

Shelton cerca di essere più aggressivo, ma non basta: l'americano combatte, ma Sinner non concede il break.

10:27

Shelton tiene il servizio: 6-3, 0-1

Shelton tira fuori l'orgoglio sullo 0-30 in apertura di secondo set e recupera grazie al servizio, fancedo suo il game.

10:22

SINNER VINCE 6-3 IL PRIMO SET

Sinner chiude il primo set con un ace, senza lasciare punti a Shelton anche in questo game.

10:20

Shelton si affida al servizio: 5-3

Sotto 15-30, con lo spettro di perdere il primo set, Shelton mette dentro tre servizi precisi e si aggiudica il game.

10:14

Ancora Sinner a zero: 5-2

Secondo game di fila vinto "a zero" da Sinner con il servizio a favore.

10:11

Shelton lotta: 4-2

Shelton combatte per tenere il servizio: l'americano commette un doppio fallo, annulla tre palle break a Sinner, ma alla fine fa suo il sesto game anche grazie ai primi due ace della sua partita.

10:04

Sinner alza i giri: 4-1

Primo game a senso unico della partita: Sinner non lascia punti a Shelton e conserva il servizio chiudendo il game con un ace, il primo per lui oggi.

10:02

Break di Sinner: 3-1

Ancora un game combattuto: Sinner ha 4 palle break (le prime due consecutive sul 15-40), Shelton ne annulla 3, ma poi deve cedere il servizio all'avversario.

9:53

C'è equilibrio: 2-1

Ancora un gioco combattuto: Sinner conserva il turno di servizio ai vantaggi. Primo doppio fallo per l'azzurro.

9:48

Shelton fatica: 1-1

Game lungo, chiuso ai vantaggi a favore di Shelton.

9:39

Sinner annulla una palla break: 1-0

Sinner parte piano, faticando un po' con la prima di servizio e così deve annullare una palla break a Shelton prima di aggiudicarsi il primo game ai vantaggi.

9:33

Match iniziato: Sinner al servizio

L'incontro inizia con Sinner al turno di servizio.

9:30

Riscaldamento in campo

I due giocatori stanno palleggiando in campo in vista dell'inizio del match.

9:25

Eccoli!

Sinner e Shelton sono entrati in campo: ovazione del pubblico australiano.

9:15

Riscaldamento in palestra

I due giocatori sono ancora nelle palestre dello stadio in fase di pre-riscaldamento prima di entrare in campo.

9:04

I due giocatori sono arrivati

Sinner e Shelton sono nella Rod Laver Arena in vista del loro quarto di finale.

8:54

Chi è Shelton

Lo statunitense Ben Shelton ha 23 anni (uno in meno di Sinner), è mancino, ha vinto 3 tornei in carriera e ha come best ranking il quinto posto del 10 novembre scorso. Professionista dal 2022, è alto 1,93 e pesa 88 kg. È figlio d'arte: il padre Bryan, nato nel 1965, ha vinto 2 tornei Atp in carriera ed è stato numero 55 del mondo.

8:39

Le vittorie consecutive di Sinner

Sono 19 le vittorie consecutive di Jannik Sinner nel circuito Atp a cavallo del 2025 e del 2026: il 24enne altoatesino non perde dal 5 ottobre scorso, quando venne eliminato dall'olandese Griekspoor a Shanghai per ritiro (a causa dei crampi) nel terzo set. Da allora si è imposto nella Six Kings Slam (che però non fa parte del circuito Atp), a Vienna, a Parigi, nelle Atp Finals di Torino e nei quattro match giocati finora agli Australian Open.

8:25

I precedenti tra Sinner e Shelton

Nei 9 incontri tra Sinner e Shelton, l'italiano ha perso una sola volta, la prima, al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai del 2023, in tre set (2-6, 6-3, 7-6). Da allora, non solo Sinner ha sempre battuto l'americano, ma si è anche aggiudicato tutti i 19 set giocati.

8:12

Il campo e il mito

Il match tra Sinner e Shelton si gioca nella Rod Laver Arena, intitolata al mito del tennis australiano, che oggi ha 87 anni, unico giocatore nella storia capace di vincere due volte il Grande Slam (nel 1962 e nel 1969).

8:00

Sfuma la semifinale con Musetti

Nel frattempo sfuma la possibile storica semifinale tutta italiana con Musetti che, dopo aver vinto due set contro Djokovic, si è ritirato sull'1-3 nel terzo per un infortunio.

7:56

Come seguire Sinner-Shelton

Il match sarà visibile anche in diretta tv e in streaming su Eurosport, compreso nel pacchetto Dazn.

7:45

Alle 9 in campo

Sinner e Shelton entreranno in campo tra poco più di un'ora.

Melbourne, Australia