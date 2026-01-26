Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner-Shelton, quarti Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il tennista azzurro ha vinto il derby con Darderi e si è garantito il passaggio del turno a Melbourne: tutto quello che c'è da sapere sul suo prossimo impegno
3 min
Tagsjannik sinnerben sheltonAustralian Open

Sarà Ben Shelton l'avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale degli Australian Open. Per il campione in carica l'allarme è rientrato dopo i crampi accusati nel match con Spizzirri e, complici le temperature più miti, ha superato in tre set (6-1 6-3 7-6) il connazionale Luciano Darderi. Imbattuto nei derby - 18 vittorie su 18 -, Sinner ha proseguito il suo cammino a Melbourne Park e ha contribuito a scrivere la storia del tennis italiano: per il quinto Slam consecutivo ci sono almeno due azzurri nei quarti. Ha invece lasciato un set per strada lo statunitense Shelton, n. 7 ATP, che però ha preso le contromisure a Casper Ruud dopo il primo parziale e si è imposto senza eccessive difficoltà.

Sinner-Shelton, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Shelton, valida per i quarti di finale degli Australian Open 2026, andrà in scena mercoledì 28 gennaio sulla Rod Laver Arena con orario ancora da definire. 

I precedenti tra Sinner e Shelton

Jannik è avanti 8-1 nei testa a testa e quando ha vinto non ha mai perso un set. Sono ben 19 i parziali consecutivi portati a casa. I due si sono sfidati anche lo scorso anno a Melbourne e Sinner vinse per 7-6 6-2 6-2.

Dove vedere il match in tv

L'incontro tra Sinner e Shelton agli Australian Open sarà trasmesso sui canali Eurosport disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma HBO Max. 

Australian Open 2026, il montepremi

PRIMO TURNO - AUS$ 150.000 (circa 86.000 euro)

SECONDO TURNO - AUS$ 225.000 (circa 129.000 euro)

TERZO TURNO - AUS$ 327.750 (circa 188.000 euro)

OTTAVI DI FINALE - AUS$ 480.000 (circa 275.000 euro)

QUARTI DI FINALE - AUS$ 750.000 (circa 430.000 euro)

SEMIFINALI - AUS$ 1.250.000 (circa 717.000 euro)

FINALISTA - AUS$ 2.150.000 (circa 1,24 milioni di euro)

VINCITORE - AUS$ 4.150.000 (circa 2,38 milioni di euro)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Furlan spiazzato da Sinner: l'aneddotoPanatta e la scelta su Sinner che fa discutere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS