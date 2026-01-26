Sinner-Shelton, quarti Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sarà Ben Shelton l'avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale degli Australian Open . Per il campione in carica l'allarme è rientrato dopo i crampi accusati nel match con Spizzirri e, complici le temperature più miti, ha superato in tre set (6-1 6-3 7-6) il connazionale Luciano Darderi . Imbattuto nei derby - 18 vittorie su 18 -, Sinner ha proseguito il suo cammino a Melbourne Park e ha contribuito a scrivere la storia del tennis italiano: per il quinto Slam consecutivo ci sono almeno due azzurri nei quarti. Ha invece lasciato un set per strada lo statunitense Shelton, n. 7 ATP , che però ha preso le contromisure a Casper Ruud dopo il primo parziale e si è imposto senza eccessive difficoltà.

Sinner-Shelton, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Shelton, valida per i quarti di finale degli Australian Open 2026, andrà in scena mercoledì 28 gennaio sulla Rod Laver Arena con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Shelton

Jannik è avanti 8-1 nei testa a testa e quando ha vinto non ha mai perso un set. Sono ben 19 i parziali consecutivi portati a casa. I due si sono sfidati anche lo scorso anno a Melbourne e Sinner vinse per 7-6 6-2 6-2.

Dove vedere il match in tv

L'incontro tra Sinner e Shelton agli Australian Open sarà trasmesso sui canali Eurosport disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma HBO Max.

Australian Open 2026, il montepremi

PRIMO TURNO - AUS$ 150.000 (circa 86.000 euro)

SECONDO TURNO - AUS$ 225.000 (circa 129.000 euro)

TERZO TURNO - AUS$ 327.750 (circa 188.000 euro)

OTTAVI DI FINALE - AUS$ 480.000 (circa 275.000 euro)

QUARTI DI FINALE - AUS$ 750.000 (circa 430.000 euro)

SEMIFINALI - AUS$ 1.250.000 (circa 717.000 euro)

FINALISTA - AUS$ 2.150.000 (circa 1,24 milioni di euro)

VINCITORE - AUS$ 4.150.000 (circa 2,38 milioni di euro)