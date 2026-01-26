Sinner-Darderi diretta Australian Open: il derby dell'ottavo di finale, tennis oggi LIVE

Jannik Sinner torna protagonista negli ottavi di finale degli Australian Open 2026. Lunedì 26 gennaio il campione azzurro affronterà Luciano Darderi in un derby tutto italiano, con match visibile in diretta tv e streaming, sul cemento di Melbourne. Sinner si presenta allo Slam da bicampione in carica, dopo i successi nelle edizioni 2024 e 2025, e da numero due del ranking mondiale. Nel suo percorso fin qui ha superato Hugo Gaston, James Duckworth ed Eliot Spizzirri. Dall’altra parte della rete ci sarà Darderi, reduce dalle vittorie contro Cristian Garin, Sebastian Báez e Karen Khachanov. Prima sfida tra i due azzurri. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

9:07

Sinner regala spettacolo: 4-2

Sinner aggressivo: chiude il primo punto con un bel dritto, poi forza il passante dopo un servizio che Darderi aveva tenuto a fatica. Il numero due al mondo regala spettacolo, con una palla corta eccezionale. Sul 40-0 Darderi chiude un bel punto, poi torna in corsa con un dritto che sorprende Jannik a rete. Sul 40-30, il numero due del mondo chiude il game sfruttando il servizio.

9:03

Darderi accorcia le distanze: 3-2 per Sinner

Darderi sempre più nervoso: sul 15-0 sbaglia un passante e urla tutta la sua rabbia verso la panchina. Poi mette a segno un gran punto di dritto e un ace: sul 40-15 approfitta di un errore di Sinner per portare a casa il game

9:00

Sinner vola sul 3-1

Sinner certifica il break di vantaggio, tenendo il servizio e concedendo un solo punto a Darderi: 3-1 per l'azzurro.

8:56

Darderi perde il servizio e si infuria

Game equilibrato, che si chiude ai vantaggi. Darderi sbaglia un passante e si infuria, gettando con rabbia la racchetta a terra. Poi, manda sul corridoio un dritto. Primo break per Sinner.

8:52

Sinner pareggia: 1-1

Sinner continua a spingere con forza il servizio e vola sul 40-15: sbaglia poi una palla corta, poi chiude il game e pareggia.

8:48

Darderi parte forte nel secondo set: 1-0

Darderi per la prima volta nella sfida va in vantaggio: l'azzurro tiene il servizio e chiude con un ace. 1-0

8:42

+++ SINNER VINCE IL PRIMO SET 6-1 +++

Sinner chiude il primo set in meno di mezz'ora: l'azzurro parte con un ace, poi sfrutta un errore di Darderi e chiude con un altro ace e un dritto all'incrocio delle righe

8:40

Primo game per Darderi: 5-1 per Sinner

Darderi chiude un punto a rete, poi sorprende Sinner con un bel dritto; Jannik si riscatta con una risposta super, poi ne manda un'altra sul corridoio. Sul 40-15 Darderi è bravo a chiudere il punto con un gran dritto. Primo game per l'italo-argentino.

8:36

Sinner impietoso: 5-0

Sinner vola sul 40-0, poi manda in rete una volèe: sul 40-15, chiude il game con un ace. 5-0 per il tennista altoatesino.

8:34

Secondo break per Sinner: 4-0

Sinner chiude un gran punto con il dritto, poi manda in rete una risposta. Il numero due al mondo sorprende Darderi con un dritto all'incrocio delle righe (15-30), poi è fortunato, sfruttando il nastro. Alla fine strappa il secondo break a Darderi: 4-0

8:28

Sinner vola sul 3-0

Sinner certifica il break di vantaggio e tiene il servizio a zero: 3-0

8:26

Break per Sinner: 2-0

Sinner annulla una palla dell'1-1, e strappa il servizio a Darderi ai vantaggi: l'altoatesino vola sul 2-0.

8:22

Sinner annulla due palle break e tiene il servizio

Darderi parte con un gran passante con il dritto, al quale Sinner risponde con un servizio vincente. L'altoatesino manda sul corridoio un rovescio, poi viene sorpreso da una risposta di Darderi (15-40). Sinner annulla la prima palla break con un servizio vincente, e la seconda con un ace. Ai vantaggi l'azzurro spreca una palla per l'1-0 mandando in rete un rovescio, poi chiude con il servizio.

8:14

Si parte: inizia il derby azzurro

Inizia la sfida: primo servizio per Jannik Sinner

8:08

Giocatori in campo per il riscaldamento

Ci siamo, Sinner e Darderi sono in campo. Inizia il riscaldamento tra i due, a breve l'inizio del match.

8:07

Attenzione al caldo

Anche oggi il clima è piuttosto caldo a Melbourne, dove sono le 18 e le temperature sono comunque destinate a calare. Il match si disputa sulla Margaret Court Arena, un campo che Sinner non aveva ancora utilizzato in questo torneo, avendo sempre giocato sul Centrale.

8:04

Il dato di Sinner contro gli altri italiani

Nel corso della sua carriera, Sinner non ha mai conosciuto la sconfitta contro avversari italiani: il bilancio parla di 17 vittorie in 17 incontri disputati contro i connazionali. Tra poco l'ingresso in campo.

7:57

Sinner e Darderi, a breve l'inizio della sfida

I due tennisti pronti a dare vita al derby azzurro. In palio i quarti di finale degli Australian Open.

7:52

7:00

Sinner contro Darderi a Melbourne

La sfida tra Jannik Sinner e Luciano Darderi è in programma lunedì 26 gennaio alle ore 8 italiane. I due azzurri non si sono mai affrontati in carriera: quello di Melbourne sarà infatti il primo confronto ufficiale tra i due.

