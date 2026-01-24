Corriere dello Sport.it
Becker e la critica a Sinner dopo la vittoria agli Australian Open: "Diciamoci la verità..."

L'ex numero uno al mondo ha commentato il sofferto successo di Jannik ai danni di Spizzirri, contestando all'azzurro il suo approccio
2 min
Tagsjannik sinnerBoris BeckerAustralian Open

Jannik Sinner è riuscito a staccare il pass per la seconda settimana degli Australian Open ma ha dovuto faticare più del previsto al terzo turno contro Eliot Spizzirri. L'azzurro ha infatti accusato dei forti crampi e ha faticato a gestire le condizioni estreme, venendo salvato soprattutto dalla pausa per chiudere il tetto della Rod Laver Arena. Le condizioni indoor hanno quindi agevolato in maniera notevole il compito di Jannik, che dopo 3 ore e 43 minuti si è imposto con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 6-4. È proseguita dunque la striscia di vittoria di Sinner, opposto a un italiano nel suo prossimo impegno: Luciano Darderi. Arrivare agli ottavi era ciò che contava, tuttavia la sua vittoria non ha convinto tutti, anzi ha sollevato diverse perplessità in merito alla sua resistenza quando il match si allunga.

Becker duro su Sinner

Chi non è apparso soddisfatto della prestazione di Sinner è stato Boris Becker, ex tennista tedesco e numero uno al mondo, che ai microfoni di Eurosport Germania non ha speso belle parole per il classe 2001. "Innanzitutto in queste condizioni devi bere tanta acqua e assicurarti di stare all'ombra quando possibile - ha spiegato -. Tuttavia c'entra anche la forma fisica". La domanda che si è posto Becker è stata quindi la seguente: "Quanto ti sei mantenuto in forma durante la pausa invernale?". Per poi concludere: "I fattori sono molteplici. Bisogna cercare un'altra tattica, accorciare gli scambi e far correre l'avversario".

Tutte le news di Sinner

