Sinner-Darderi, ottavi Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo due comodi primi turni, per Jannik Sinner sono arrivati dei problemi agli Australian Open. Nel corso della sfida di terzo turno contro Eliot Spizzirri, ha infatti lasciato per strada un set e ha avuto bisogno di quasi quattro ore per imporsi con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 6-4. In particolare è stato il caldo a mettere in difficoltà l'azzurro, vittima di crampi e aiutato da due pause: quella di 8 minuti per chiudere il tetto e quella di 10 minuti a fine terzo set. Ciò che conta, però, è che Sinner ha passato il turno e ora se la vedrà contro il connazionale Luciano Darderi. Quest'ultimo ha vinto una splendida partita contro Karen Khachanov e si è regalato un derby speciale su un palcoscenico importante.