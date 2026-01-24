Corriere dello Sport.it
Sinner-Darderi, ottavi Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo il sofferto successo ai danni di Spizzirri, sul suo cammino a Melbourne Jannik trova ora un connazionale: ecco quello che c'è da sapere sul match
3 min

Dopo due comodi primi turni, per Jannik Sinner sono arrivati dei problemi agli Australian Open. Nel corso della sfida di terzo turno contro Eliot Spizzirri, ha infatti lasciato per strada un set e ha avuto bisogno di quasi quattro ore per imporsi con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 6-4. In particolare è stato il caldo a mettere in difficoltà l'azzurro, vittima di crampi e aiutato da due pause: quella di 8 minuti per chiudere il tetto e quella di 10 minuti a fine terzo set. Ciò che conta, però, è che Sinner ha passato il turno e ora se la vedrà contro il connazionale Luciano Darderi. Quest'ultimo ha vinto una splendida partita contro Karen Khachanov e si è regalato un derby speciale su un palcoscenico importante.

Sinner-Darderi, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Darderi, valida per gli ottavi di finale degli Australian Open 2026, andrà in scena lunedì 26 gennaio sulla Rod Laver Arena con orario ancora da definire. 

I precedenti tra Sinner e Darderi

I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera.

Dove vedere il match in tv

L'incontro tra Sinner e Darderi agli Australian Open sarà trasmesso sui canali Eurosport disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma HBO Max. 

Australian Open 2026, il montepremi

PRIMO TURNO - AUS$ 150.000 (circa 86.000 euro)

SECONDO TURNO - AUS$ 225.000 (circa 129.000 euro)

TERZO TURNO - AUS$ 327.750 (circa 188.000 euro)

OTTAVI DI FINALE - AUS$ 480.000 (circa 275.000 euro)

QUARTI DI FINALE - AUS$ 750.000 (circa 430.000 euro)

SEMIFINALI - AUS$ 1.250.000 (circa 717.000 euro)

FINALISTA - AUS$ 2.150.000 (circa 1,24 milioni di euro)

VINCITORE - AUS$ 4.150.000 (circa 2,38 milioni di euro)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

