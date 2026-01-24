Sinner svela un retroscena sugli 8 minuti nello spogliatoio: "Nessun trattamento, ecco cosa ho fatto..."

A Jannik Sinner sono bastati 8 minuti per invertire l'inerzia del match di terzo turno contro Eliot Spizzirri e proseguire il suo cammino all'Australian Open. Sull'1-3 nel terzo set, con l'azzurro in preda ai crampi, è stata infatti applicata la heat policy a causa del caldo e i giocatori sono tornati negli spogliatoi affinché potesse essere chiuso il tetto sulla Rod Laver Arena. Col senno di poi si è trattata di una pausa provvidenziale per Sinner, anche se ovviamente non ha potuto ricevere alcun trattamento. Proprio il numero due al mondo ha fatto chiarezza su ciò che è accaduto in quel lasso di tempo: "Non ho fatto niente di che per provare a recuperare. Ero solo e in quel momento non puoi fare trattamenti. Mi sono sdraiato per 5 minuti nel tentativo di sciogliere i muscoli e ho fatto stretching".