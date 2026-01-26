Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Australian Open, Darderi frustrato lancia la racchetta: la reazione di Sinner dice tutto

Nel corso del secondo set, Luciano ha perso la pazienza e si è sfogato sulla sua Yonex: emblematico il modo in cui ha risposto Jannik
2 min
TagsLuciano Darderijannik sinnerAustralian Open

Affrontare Jannik Sinner agli Australian Open è uno dei compiti più difficili per un tennista. Nella giornata di lunedì il malcapitato è stato Luciano Darderi, opposto proprio al due volte campione in carica in occasione del match di ottavi di finale. Il primo set è stato un incubo per il nativo di Villa Gesell, che ha racimolato un solo game. Più equilibrata la seconda frazione, in cui Luciano ha tuttavia subito il break a causa di un paio di gravi errori gratuiti. Proprio in seguito a uno di essi ha perso la pazienza e ha lanciato la racchetta, scatenando tutta la sua frustrazione sull'attrezzo.

La reazione di Jannik

Il lancio della racchetta da parte di Darderi è stato piuttosto evidente, tuttavia Sinner non ha battuto ciglio. Non appena ha ottenuto il break, il numero due del mondo è entrato in un tale stato mentale che non si è neppure reso conto di ciò che stesse accadendo dall'altro lato della rete. Nella sua testa c'era solo il desiderio di tenere il servizio e consolidare il break. Eloquente la foto circolata sul web in cui si vede una racchetta che vola per il campo e Jannik che le dà le spalle senza minimamente curarsene.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Panatta e i dubbi su Sinner. Poi dà un consiglio a MusettiAlcaraz ruba il servizio a Djokovic e svela

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS