Australian Open, Darderi frustrato lancia la racchetta: la reazione di Sinner dice tutto

Affrontare Jannik Sinner agli Australian Open è uno dei compiti più difficili per un tennista. Nella giornata di lunedì il malcapitato è stato Luciano Darderi, opposto proprio al due volte campione in carica in occasione del match di ottavi di finale. Il primo set è stato un incubo per il nativo di Villa Gesell, che ha racimolato un solo game. Più equilibrata la seconda frazione, in cui Luciano ha tuttavia subito il break a causa di un paio di gravi errori gratuiti. Proprio in seguito a uno di essi ha perso la pazienza e ha lanciato la racchetta, scatenando tutta la sua frustrazione sull'attrezzo.