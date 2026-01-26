Australian Open, Darderi frustrato lancia la racchetta: la reazione di Sinner dice tutto
Affrontare Jannik Sinner agli Australian Open è uno dei compiti più difficili per un tennista. Nella giornata di lunedì il malcapitato è stato Luciano Darderi, opposto proprio al due volte campione in carica in occasione del match di ottavi di finale. Il primo set è stato un incubo per il nativo di Villa Gesell, che ha racimolato un solo game. Più equilibrata la seconda frazione, in cui Luciano ha tuttavia subito il break a causa di un paio di gravi errori gratuiti. Proprio in seguito a uno di essi ha perso la pazienza e ha lanciato la racchetta, scatenando tutta la sua frustrazione sull'attrezzo.
La reazione di Jannik
Il lancio della racchetta da parte di Darderi è stato piuttosto evidente, tuttavia Sinner non ha battuto ciglio. Non appena ha ottenuto il break, il numero due del mondo è entrato in un tale stato mentale che non si è neppure reso conto di ciò che stesse accadendo dall'altro lato della rete. Nella sua testa c'era solo il desiderio di tenere il servizio e consolidare il break. Eloquente la foto circolata sul web in cui si vede una racchetta che vola per il campo e Jannik che le dà le spalle senza minimamente curarsene.