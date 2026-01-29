La notizia era nell'aria, ma adesso è ufficiale. La semifinale degli Australian Open tra Sinner e Djokovic sarà trasmessa anche in chiaro sul canale Nove. Potrebbe essere trasmessa in chiaro su Nove anche la finale.

Non si ferma la corsa di Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Il campione azzurro, che a Melbourne difende i titoli conquistati nel 2024 e nel 2025, ha sconfitto la testa di serie numero 8 del tabellone Ben Shelton con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 per guadagnare l'accesso in semifinale dove affronterà Novak Djokovic. Il serbo in apertura di programma aveva beneficiato del ritiro di uno sfortunatissimo Lorenzo Musetti, costretto al ritiro ad inizio terzo per un problema alla coscia destra quando conduceva avanti due set a zero.

Sinner-Djokovic, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Djokovic, valida per la semifinale degli Australian Open 2026, andrà in scena venerdì 30 gennaio sulla Rod Laver Arena non prima delle 9:30 del mattino italiane.

I precedenti tra Sinner e Djokovic

Sinner è avanti 6-4 nei testa a testa con Djokovic e ha vinto le ultime cinque sfide, l'ultima delle quali andata in scena in semifinale a Wimbledon dello scorso anno. L'ultima vittoria del serbo risale invece all'ultimo atto delle Nitto Atp Finals del 2023.

Dove vedere il match in tv

L'incontro tra Sinner e Djokovic agli Australian Open sarà trasmesso, come detto, anche in chiaro su Nove. Si potrà vedere sui canali Eurosport disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma HBO Max.

Australian Open 2026, il montepremi

PRIMO TURNO - AUS$ 150.000 (circa 86.000 euro)

SECONDO TURNO - AUS$ 225.000 (circa 129.000 euro)

TERZO TURNO - AUS$ 327.750 (circa 188.000 euro)

OTTAVI DI FINALE - AUS$ 480.000 (circa 275.000 euro)

QUARTI DI FINALE - AUS$ 750.000 (circa 430.000 euro)

SEMIFINALI - AUS$ 1.250.000 (circa 717.000 euro)

FINALISTA - AUS$ 2.150.000 (circa 1,24 milioni di euro)

VINCITORE - AUS$ 4.150.000 (circa 2,38 milioni di euro)