sabato 28 febbraio 2026
Sorteggio Masters 1000 Indian Wells: data, orario e possibili avversari di Sinner

Dopo la sconfitta nei quarti a Doha contro Mensik, il tennista azzurro riparte dalla California: tutto quello che c'è da sapere sulla cerimonia del sorteggio
2 min
Tagsjannik sinnermasters 1000 indian wells

Cresce l'attesa per il primo Masters 1000 della stagione, quello di Indian Wells, in programma sul cemento in California dal 4 al 15 marzo. Occhi puntati su Jannik Sinner, ancora a caccia della prima finale del 2026 dopo le sconfitte contro Novak Djokovic all'Australian Open e Jakub Mensik a Doha. L'azzurro non ha mai vinto questo torneo - come miglior risultato vanta due semifinali - ma è comunque uno dei favoriti insieme a Carlos Alcaraz. Occhio poi a Novak Djokovic, che tornerà in campo proprio dopo la finale raggiunta a Melbourne, e a Lorenzo Musetti, il quale sembra essersi finalmente lasciato alle spalle l'infortunio che lo ha costretto a rinunciare alla gira sudamericana.

Sorteggio Indian Wells: data e orario

La cerimonia del sorteggio è in programma nella notte italiana tra lunedì 2 e martedì 3 marzo alle ore 00.00. Ci sono nove ore di fuso orario con la California, dunque il sorteggio si terrà alle 15 locali.

Sinner, i possibili avversari

Jannik Sinner, seconda testa di serie, potrà incontrare Carlos Alcaraz solo in un'eventuale finale. In semifinale se la vedrà contro uno tra Novak Djokovic e Alexander Zverev, mentre nei quarti di finale contro uno tra Lorenzo Musetti, Alex De Minaur, Taylor Fritz e Ben Shelton. Negli ottavi pescherà un giocatore tra la 13^ e la 16^ testa di serie; al terzo turno uno tra la 25^ e la 32^ testa di serie; infine, al secondo turno (dal primo sarà esentato in virtù di un bye) un avversario non testa di serie, quindi potenzialmente anche Matteo Berrettini.

Tutte le news di Tennis

